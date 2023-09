Star Wars: il cameo EPICO nel finale di Ashoka lascia tutti senza parole!

Star Wars: Ahsoka, la serie televisiva che sta facendo tremare la galassia dei fan, ha raggiunto nuove vette di emozione nell’ultimo episodio. Questo non sorprende, considerando la maestria con cui il genio dietro lo show, Dave Filoni, ha intessuto la trama di questo straordinario viaggio. Filoni, noto per la sua profonda influenza sulla narrativa di Guerre Stellari, ha trasformato Ahsoka Tano, un personaggio chiave dell’universo, in un’icona.

Non è un caso, visto il suo ruolo di direttore creativo di tutti i prodotti animati di Lucasfilm, tra cui gli acclamati Clone Wars e Rebels. Questo progetto, come suggerisce il nome, è un omaggio al personaggio che ha fatto la sua prima apparizione in Clone Wars e ha continuato a incantare i fan attraverso le stagioni.

Ahsoka, un successo inarrestabile

Ma la notizia più entusiasmante è che l’avventura di Ahsoka sta per giungere al suo epico epilogo. Dopo aver assistito al suo debutto live-action in The Mandalorian, con l’eccezionale interpretazione di Rosario Dawson, e una fugace apparizione in The Book of Boba Fett, i fan erano affamatiancora più affamati. Ora, finalmente, la serie dedicata all’ex Jedi sta regalando momenti epici e un omaggio straordinario all’universo di Star Wars attraverso innumerevoli camei e citazioni.

Ecco chi apparirà nell’ottavo episodio di Star Wars: Ashoka

Tra tutti i momenti memorabili dell’ultimo episodio di Star Wars: Ahsoka, c’è un cameo che ha fatto battere forte il cuore di ogni fan. Mentre Hera Syndulla, interpretata magistralmente da Mary Elizabeth Winstead, affrontava un tribunale militare per aver salvato Ahsoka dal pericolo, una voce familiare ha attraversato lo schermo.

Niente di meno che il leggendario C-3PO, il celebre droide protocollare della saga Skywalker, ha fatto la sua apparizione. Una volta entrato nell’aula, ha svelato che l’ordine di non processare Hera proveniva direttamente dalla senatrice Leia Organa.

Un cameo che ha fatto brillare gli occhi di tutti gli appassionati di Star Wars, un omaggio ad uno dei personaggi più iconici dell’universo. E mentre la serie si avvicina alla sua conclusione, con l’ottavo episodio previsto per il 4 ottobre 2023, non possiamo fare altro che attendere con trepidazione e apprezzare questi momenti che rendono Star Wars: Ahsoka un vero e proprio capolavoro galattico.