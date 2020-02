Star Wars Jedi: Fallen Order, un sequel è in sviluppo in seno alla EA

Un sequel del meraviglioso Star Wars Jedi: Fallen Order dell’anno scorso è attualmente in fase di sviluppo, rivela un rapporto di Kotaku.

Secondo questo rapporto, ci sono due progetti di Star Wars attualmente nelle opere degli studi EA. Uno è il sequel del gioco d’azione-avventura dell’anno scorso, mentre l’altro è un gioco più piccolo in sviluppo da parte di EA Motive.

Lo stesso rapporto ha anche rivelato che uno spin-off di Star Wars Battlefront open world era in fase di sviluppo per PlayStation 5 e Xbox One Series X. Il gioco era in fase di sviluppo in seno a EA Vancouver e Criterios è stato invitato ad aiutare con lo sviluppo.

Questo terzo gioco si chiamava “Viking” ed è stato progettato come uno spin-off della serie Star Wars: Battlefront con elementi open world. Il piano prevedeva inoltre che EA potesse introdurre un altro studio per dare una mano: Criterion, con sede a Londra, in Inghilterra, che in precedenza è stato conosciuto per i giochi di corse come Burnout e Need for Speed, ma negli ultimi anni si era esteso a più generi.

Star Wars: Jedi Fallen Order è un videogioco sviluppato da Respawn Entertainment e distribuito a partire dal 15 novembre 2019 da Electronic Arts. Il gioco è ambientato tra gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e Rogue One: A Star Wars Story, narra la storia di un padawan Jedi di nome Cal Kestis in fuga dall’Impero Galattico.

