Star Wars Jedi: Fallen Order raggiunge le otto milioni di copie vendute

Star Wars Jedi: Fallen Order è stato rilasciato lo scorso novembre per PS4, Xbox One e PC, ed è stata un’esperienza rara targata EA: un gioco per giocatore singolo, basato sulla narrazione, senza micro-transazioni – vera fantascienza praticamente.

E per lo sviluppatore, Respawn, un team responsabile sopratutto degli spara-tutto multiplayer in prima persona, era anche qualcosa di diverso. Detto questo, il rischio è stato ripagato perché il gioco ha ottenuto ottime recensioni e ora sappiamo che si sta dimostrando eccezionale anche a livello commerciale.

Durante una recente earnings call, EA ha notato che il gioco ha già superato gli otto milioni di copie vendute, il che significa che ha superato le aspettative della stessa per il titolo, dimostrando all’editore che oltre ai giochi multiplayer di Star Wars, i giochi per giocatore singolo di Star Wars sono qualcosa che ancora interessa molti, in particolare quelli che si concentrano sulla storia.

Riguardo al gioco, la EA si aspettava che il titolo avrebbe venduto dalle sei alle otto milioni di copie entro marzo 2020. Non è nemmeno febbraio, e questo dato è già stato raggiunto. Di conseguenza, EA ha ripensato alla sua proiezione di vendite per il gioco e ora si aspetta che raggiunga i 10 milioni di copie vendute entro la fine dell’anno fiscale.

Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile per PS4, Xbox One e PC.

