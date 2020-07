Star Wars: John Boyega non ha intenzione di tornare a far parte del franchise

Per alcuni sarà una notizia triste, ad altri il contrario e ad altri ancora non fregherà nulla. Fatto sta che John Boyega, nonostante ciò che la saga gli ha dato, non ha intenzione di tornare a far parte del franchise di Star Wars.

La saga degli Skywalker si è definitvamente conclusa dopo poco più di quarant’anni con il deludente e codardo L’ascesa di Skywalker, ma l’ultima trilogia può vantare di esser composta da due film veramente notevoli, in particolar modo Gli Ultimi Jedi, che ci hanno presentato nuovi meravigliosi personaggi e nuovi talentuosi attori, tra cui John Boyega.

Boyega nell’ultima trilogia ha interpretato uno dei tre protagonisti, ovvero Finn; personaggio unico, originale, che ha aggiunto alla storia un sfumatura in più rendendo quella galassia così lontana ancor più affascinante. Personaggio che ha permesso a Boyega di divenire un attore di fama internazionale. Tuttavia, sembra proprio che l’attore non abbia intenzione di tornare nei panni del personaggio.

A rivelarlo è lo stesso Boyega sul proprio Instagram, sul quale aveva caricato una foto che lo ritrae sul set di uno dei suoi prossimi lavori (la serie Small Axe). Un suo seguace ha commentato la foto chiedendo, appunto, se l’attore tornerà mai nei panni di Finn, ma Boyega ha risposto semplicemente:

No, grazie. Sono andato oltre.

Inoltre, proseguendo con la discussione con i propri seguaci, l’attore ha specificato che, in quanto tale, non vuole rimanere legato troppo a lungo ad un unico personaggio, così da poter esplorarne di nuovi e offrire quello un attore può e deve offrire al mondo e al suo pubblico.

A voi sarebbe piaciuto rivedere John Boyega nei panni di Finn?

