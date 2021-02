Star Wars: la trilogia di Rian Johnson pare sia tornata in lavorazione

La giornalista Sariah Wilson ha di recente avuto un incontro con Rian Johnson, regista del meraviglioso Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ed ha affrontato con lui una diversa serie di argomenti tra cui il frachise multimiliardario a cui ha preso parte.

A quanto pare, si dice che la trilogia di Star Wars di Rian Johnson sia tornata sui binari ed effettivamente diverrà realtà, cosa che lascia intendere indirettamente che la presidente Kathleen Kennedy, a dispetto di ciò che molti vorrebbero, non andrà da nessuna parte. Mentre ci sono state voci secondo cui la Kennedy avrebbe potuto lasciare la Lucasfilm una volta scaduto il suo contratto, e si era diffusa la voce che la Disney avrebbe assunto Jon Favreau nel ruolo, le recenti rivelazioni di Disney e Lucasfilm contraddicono quelle voci.

L’autrice di bestseller di USA Today che ha intervistato Rian Johnson è andato su Twitter per affermare che la trilogia di Star Wars di Rian Johnson sta effettivamente divenendo realtà.

Qui sotto il tweet:

I'm just going to post this now because I can see that I'm going to get a lot of requests –

Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.

THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT. 😁😁😁

— Sariah Wilson (@sariahwilson) February 16, 2021