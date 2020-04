Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Adam Brockbank mostra il primo concept art di Dark Rey

Un nuovo concept art di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker rivela un design alternativo per Dark Rey.

L’Episodio IX di JJ Abrams ha chiuso la trilogia sequel e la saga degli Skywalker a dicembre, ma per molti fan non è stato all’altezza delle aspettative. Rey è stata al centro di molte critiche da quando il suo personaggio è stato mostrato all’inizio della trilogia per via dei suoi incredibili poteri e una connessione senza pari con la Forza.

Quando L’Ascesa di Skywalker venne rilasciato, le critiche intorno a Rey continuarono. Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha rivelato che i genitori di Rey erano ubriaconi e mercanti di rottami che l’hanno venduta per comprarsi da bere, morti in una fossa comune nel deserto di Jakku, ma il retcon operato da L’Ascesa di Skywalker ha rovinato questa bella caratterizzazione rendendo Rey una discendente di Palpatine.

Ovviamente questa decisione ha suscitato le lamentele di moltissimi fan, che hanno ritenuto la cosa mal caratterizzata e non coerente con la narrazione della trilogia sequel. In una scena del film, Rey sta cercando nelle rovine della Morte Nera il puntatore Sith, e quando lo trova la protagonista ha una visione di se stessa come un Sith. È una scena breve che termina dopo un breve duello con la spada laser tra Rey e la sua versione oscura, ma ci sono stati molti progetti alternativi che hanno portato alla realizzazione di Dark Rey.

Il concept artist Adam Brockbank ha recentemente condiviso un frammento della sua arte che raffigura uno dei primi progetti visivi per Dark Rey. L’art work è abbastanza vicino a quello che è diventato realtà nel film, mostrando Rey con una veste nera e rocce che fluttuano sullo sfondo.

Potete vedere il post di Brockbank qui sotto:

