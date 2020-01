Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Billie Lourd ha interpretato sua madre Carrie Fisher nel flashback

Quando Star Wars: L’Ascesa di Skywalker era in fase di produzione, il regista JJ Abrams ha chiarito che le scene con Carrie Fisher sarebbero state create usando filmati archiviati de Il Risveglio della Forza eppure quando i fan hanno visto il film finito, sono rimasti sorpresi di vedere una scena di flashback del personaggio con aspetto più giovane.

Recentemente il supervisore dell’ILM Visual Effects Patrick Tubach ha confermato che la figlia di Fisher, Billie Lourd, ha interpretato il personaggio di sua madre in quella scena. La sequenza ha visto anche un giovane Luke Skywalker, che l’artista ha confermato essere interpretato da Mark Hamill, sebbene il suo viso abbia subito il processo di effetti anti-invecchiamento.

“Billie interpretava la madre”, ha condiviso Tubach con Yahoo Entertainment. “Era una cosa toccante, e qualcosa che nessuno ha preso alla leggera – il fatto che fosse disposta a sostituire sua madre.”

La sequenza potrà essere stata breve, ma con alcuni rapporti che affermano che solo i filmati d’archivio di Episodio VII sarebbero stati usati per dare vita a Leia Organa nel film, molti fra i fan sono rimasti sconcertati dal modo in cui la scena è stata creata. Questa conferma di Lourd nel ruolo di sua madre conferma le voci emerse durante la produzione secondo cui quello era l’unico per creare una sequenza del genere nel film.

“È stato emozionante per tutti vederla in quella posizione. È stato fantastico anche per noi”, ha sottolineato Tubach. “Fra tutte le persone che potevamo scegliere per recitare la parte di Fisher, è bello che sia stata Billie, perché ci sono molte somiglianze tra loro che siamo riusciti a utilizzare per disegnare il volto di Carrie. La vera sfida consisteva nel realizzare le riprese di Leia con cui dovevamo lavorare.”

Ovviamente non era la prima volta che il volto di Fisher era stato aggiunto al corpo di un altro interprete, dato che Ingvild Deila ha fatto più o meno la stessa cosa in Rogue One: A Star Wars Story, solo che la CGI in quel frangente è apparsa fin troppo finta, mentre con Billie, per quanto ugualmente non eccelsa, è risultata migliore per ovvi motivi.

Il co-sceneggiatore Chris Terrio ha precedentemente confermato che filamti provenienti da Il Ritorno dello Jedi sono stati utilizzati per creare la somiglianza in CGI di Leia per il film.

“Abbiamo anche avuto accesso ai quotidiani dalla trilogia originale, e nel flashback di Luke e Leia, quell’immagine di Carrie proviene Episodio VI”, ha confermato Terrio a THR. “Quindi, abbiamo avuto accesso a tutto nell’archivio, e si è rivelato molto utile. Quindi, sì, la trilogia originale era sul nostro tavolo da lavoro per il flashback e per l’audio. Detto questo, Leia era una persona molto diversa nella nuova trilogia, e non sono sicuro che avremmo usato alcun audio della trilogia originale. La sua voce era cambiata e, ovviamente, era invecchiata, più saggia e aveva una qualità diversa. Quindi, non mi sembra che abbiamo finito per usare tracce audio della trilogia originale, infatti credo che abbiamo cercato di rimanere fedeli alle intenzioni di portare Carrie su schermo il più fedelmente possibile.”

