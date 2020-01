Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio avrebbe voluto dividere il film in due parti

Il co-sceneggiatore di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, ha rivelato che avrebbe voluto che il film finale della saga di Skywalker fosse stato diviso in due parti.

Molti importanti franchise cinematografici come Harry Potter, The Hunger Games, Twilight e, più recentemente, The Avengers, hanno risolto le loro storie con film in due parti. Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha avuto l’altissima responsabilità non solo di concludere la trilogia sequel, ma l’intera saga di Skywalker, e purtroppo non ci è riuscito.

Da quando il film è uscito, Chris Terrio ha fatto il giro del web discutendo del film in profondità. Una delle lamentele circa Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è quanto il film sia pieno di trame come il ritorno di Palpatine, il suo cangiante piano che non si comprende a pieno, la ricerca del pugnale, i dispositivi gps Sith e talmente tante cose che l’unico modo per inserire tutto per bere era realizzare la linea narrativa serrata che è finita poi nel film, portando tutto a risultare frettoloso e mal organizzato.

In un’intervista con Awards Daily, Chris Terrio ha rivelato che voleva voler dividere Star Wars: L’Ascesa di Skywalker in due parti:

“Vorrei che avessimo potuto farlo. C’è molta trama nel film e, come scrittore, vuoi sempre che le scene lascino il tempo di respirare. Se ci fosse un modo per farlo, dividerlo sarebbe stato il mio sogno. Avremmo potuto scrivere questi personaggi in questo modo. C’era così tanto retroscena che è stato abbandonato.”

Chris Terrio ha affermato che è stato lasciato un unico film perché George Lucas ha immaginato la saga di Skywalker come nove film:

“Vorrei che avessimo potuto farlo, ma George ha sempre detto che erano nove i film. Questa era la dimensione naturale della saga e quindi, a parte discussioni iniziali, non abbiamo mai fatto avanzare quella conversazione. Certo, come scrittore, ti spezza il cuore lasciare cose fuori dalla trama, sopratutto se pensi che avrebbero dato alla storia più profondità, sfumature e ai personaggi più da fare. Parlando per me stesso e non per lo studio, vorrei che ci potesse essere una Parte 1 e una Parte 2.”

