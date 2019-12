Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio descrive le motivazioni del poco screentime di Rose

Secondo lo scrittore Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, il personaggio di Kelly Marie Tran, Rose Tico, avrebbe dovuto svolgere un ruolo più importante nel film, ma le sue scene sono state tagliate a causa di problemi con l’integrazione di lei con la compianta Carrie Fisher.

Da quando Episodio IX è stato rilasciato, i fan di Rose Tico si sono chiesti perché il ruolo del personaggio fosse molto più piccolo di quanto non lo fosse ne Gli Ultimi Jedi, portando molti a credere che fosse a causa delle dure critiche che il film ha ricevuto al momento del rilascio.

Sebbene non sia apparsa in gran parte del film, Kelly Marie Tran ha recentemente ottenuto un grande sostegno sia dai suoi colleghi che dai fan di tutto il mondo. Recentemente, Joonas Suotamo, l’attore che interpreta Chewbacca, ha definito l’ovazione che Tran ha ricevuto durante la recente Star Wars Celebration uno dei migliori momenti del 2019.

Mentre parlava con AwardsDaily, il co-sceneggiatore de L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, ha parlato di Kelly Marie Tran e del piano originale che lui e JJ Abrams avevano escogitato per il suo personaggio.

“Prima di tutto, JJ e io adoriamo Kelly Marie Tran”, ha detto. “Uno dei motivi per cui Rose ha alcune scene in meno di quelle che volevamo inserire, è che lei aveva a che fare con la difficoltà di usare i footage scartati da Episodio VII di Carrie nel modo in cui volevamo.”