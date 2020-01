Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio pensa che rendere i genitori di Rey dei nessuno fosse “troppo facile”

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è arrivato nei cinema il mese scorso ed è stato accolto con una risposta mista da parte degli spettatori.

Attualmente, il nuovo film su Rotten Tomatoes detiene il secondo peggior punteggio da parte della critica per un film di Star Wars con un 53%. Tuttavia, il film si sta comportando meglio con gli spettatori e attualmente ha un punteggio del pubblico dell’86%. Un punto della trama che ha diviso i fan è la rivelazione dell’eredità di Rey (Daisy Ridley). In una recente intervista a GQ, lo sceneggiatore del film, Chris Terrio, ha difeso la scelta.

Come sapete, nel nuovo film viene rivelato che Rey è la nipote dell’Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid). Terrio ritiene che attenersi alla scelta di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, che ha reso Rey “figlia di nessuno“, sarebbe stato “troppo facile“.

“Beh, non eravamo convinti che fosse stato chiaro, perché c’era ancora questa visione molto preoccupante che Rey aveva avuto in episodio VII, dove vede i suoi genitori che lasciano il pianeta”, ha spiegato Terrio. “Inoltre, gli eventi di Gli Ultimi Jedi sono letteralmente ambientati subito dopo gli eventi di episodio VII: in 48 ore Rey ha avuto una visione dei suoi genitori e il giorno dopo è stato detto che quelli non erano nessuno, che erano mercanti di rottami. Non contavano niente. E abbiamo pensato che sarebbe stato troppo facile a causa dell’idea che Rey desiderasse ardentemente i suoi genitori da così tanti anni. Ci sentivamo come se dovesse succedere qualcosa di più.

Pensiamo a Star Wars come a una fiaba. Due gemelli: uno nasce per essere un contadino e uno nasce per essere una principessa. Rey ha qualcosa di entrambi. Diventa una mercante di rottami su Jakku ma è anche una sovrana. È la discendente dell’Imperatore, è essenzialmente una principessa del Lato Oscuro. Questo rimanda a così tante storie. Mosè, per esempio, era un cittadino comune cresciuto come un principe. L’intero concetto è davvero mitologicamente forte per noi. Ha ereditato questo potere ma alla fine sceglie di trasformare il suo lignaggio e decide che i suoi antenati sono i Jedi, in sostanza. In effetti, puoi capirlo verso la fine quando senti tutte le voci dei Jedi. Uno di loro dice: ‘Siamo i tuoi antenati ora’.”