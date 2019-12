Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio ritratta sulla questione Rose e gli effetti visivi

Ci sono un numero allarmante di modi in cui L’Ascesa di Skywalker cerca d’invertire il corso di quello che avevamo visto ne Gli Ultimi Jedi, con forse il più ovvio in cui il personaggio di Kelly Marie Tran, Rose Tico, è stata messa da parte per la maggior parte del film.

Nessuno con un coinvolgimento creativo di Star Wars ha discusso in modo significativo del motivo per cui il ruolo è stato limitato alla Tran, ma di recente, in una nuova intervista con Awards Daily, lo sceneggiatore Chris Terrio ha spiegato il motivo per cui lui e il collega sceneggiatore JJ Abrams hanno dovuto minimizzare il suo ruolo.

“Uno dei motivi per cui Rose ha scene in meno di quelle che volevano che lei avesse, a che fare con la difficoltà di usare le riprese di Carrie Fisher nel modo in cui volevamo”, ha spiegato Terrio. “Volevamo che Rose fosse l’ancora della base ribelle con Leia. Pensavamo di non poter lasciare Leia alla base senza nessuno dei presidiasse che amiamo, quindi Leia e Rose avrebbero lavorato insieme.”

Terrio ha insistito sul fatto che mentre lui e Abrams “adorano” Tran, la CGI richiesto per i due personaggi alla fine non era abbastanza da usare, quindi ogni scena che il duo avrebbe condiviso alla base ribelle ha subito un taglio forzato.

“Con l’evolversi del processo, alcune delle scene che avevamo scritto con Rose e Leia si sono rivelate non conformi agli standard del fotorealismo che avevamo sperato di creare. Sfortunatamente quelle scene non sono venute fuori nel film. L’ultima cosa che volevamo fare cera deliberatamente mettere da parte Rose. Adoriamo il personaggio e adoriamo Kelly, al punto che l’abbiamo ancorata alla nostra persona preferita in questa galassia, il generale Organa.”

In una recente una dichiarazione a Vulture, Terrio ha però chiarito che le scene tagliate di Tran non avevano niente a che fare con il lavoro del tema degli effetti visivi. Piuttosto, è stata una decisione narrativa.

“Ho sbagliato a dire in una precedente dichiarazione che il taglio di qualsiasi scena tra Rose e Leia fosse colpa del nostro team VFX e dei maghi di ILM”, ha detto Terrio. “In quella precedente intervista, mi riferivo a una scena specifica in cui lo stato emotivo di Leia nell’episodio VII non sembrava corrispondere alla scena che avevamo scritto per l’uso nell’episodio IX, e così è stato tagliato nella fase di sviluppo dello script prima che il lavoro di VFX fosse terminato. Se avessimo scelto di usare la scena, ILM l’avrebbe resa perfetta. Lo fanno sempre. ILM ha compiuto miracoli veri in ogni fase del processo creativo. Rimango sempre sbalordito dal loro lavoro.”

