Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Chris Terrio spiega il rapporto del film coi fantasmi della Forza

Ci sono un sacco di momenti particolarmente strappa sorriso per gli amanti del fan-service in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Uno di quei momenti vede Rey affrontare la sua sfida finale. Fissando Palpatine sente un mucchio di voci Jedi che la spingono a prendere posizione, ma una voce in particolare parrebbe chiudere un ciclo iniziato ne Il Risveglio della Forza.

In quel film, Rey ha alcune visioni dopo aver toccato la spada laser di Luke Skywalker, momento che secondo molti è anche quello in cui la Luce si risveglia in lei, e una voce le dice: “Questi sono i tuoi primi passi…”. Bene, neL’Ascesa dicì Skywalker viene rivelato che la voce iniziale era Obi-Wan. Il Maestro Jedi le dice “Questi sono i tuoi ultimi passi”, quando arriva il momento di mettere a letto suo nonno una volta per tutte. Questo è qualcosa che potrebbe aver fatto vacillare la mente di alcuni fan nel periodo tra Episodio 7 e l’ultimo film. In effetti, tutti quegli eroi che le parlavano in quei momenti cruciali sono un frammento ampiamente discusso del finale di questa trilogia sequel.

Prima della pubblicazione del film, JJ Abrams e Chris Terrio avevano avuto lunghe discussioni per determinare quale dei tanti Jedi invisibili avrebbe fatto sentire la loro presenza a Rey in quel momento in cui tutto sembrava come se fosse perduto. Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Mace Windu (Samuel L. Jackson) e Anakin sono solo alcune delle voci presenti, prima che Rey si dichiari come “tutti i Jedi” e porti il momento “Io sono Iron Man” alla saga di Star Wars, con nemmeno 1/32 dell’impatto emotivo che quella scena ha avuto.

“Mentre vedi solo i gemelli in quel momento, abbiamo pensato che ciò avrebbe dato a Leia più centralità, e avresti sentito davvero la forza del vedere Leia nell’aldilà Jedi per la prima volta”, ha spiegato Terrio. “Spiritualmente, non è una folle idea che tutti i Jedi sarebbedo dovuti stare li con loro, ma sarebbe potuto essere un po’ uno shock visivo vedere tutti questi nuovi personaggi su Tatooine che non facevano parte della storia di Leia, Luke e Rey.”

Ovviamente Terrio fa riferimento alla scena finale su Tatooine, dove Rey vede quelli che sono stati per lei dei maestri nell’uso della Forza, e anche una sorta di figure genitoriali.

“È una domanda giusta da parte dei fan perché è una domanda di cui abbiamo discusso all’infinito – quale sarebbe stato lo scatto finale con fantasmi della Forza. Abbiamo trascorso ore e ore a parlare di questo e a discuterne, e abbiamo deciso che il momento in cui i Jedi sono lì per Rey, il momento in cui conta drammaticamente, è quando sente le loro voci. Quindi, vederli tutti alla fine sarebbe una bella nota di grazia, ma abbiamo pensato che per Rey sarebbe stato meglio vedere i due Skywalker. Rey era nella posizione unica di essere stata addestrata da due Skywalker, cosa che sta succedendo nel momento in cui distrugge l’Imperatore. È su di lei, su Luke e Leia, tutti in piedi assieme menytre tiene in mano le due spade degli Skywalker.”

