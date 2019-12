Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley rivela che ha pianto dopo aver visto il film

Per Daisy Ridley, guardare il film finale della sua trilogia di Star Wars è stata un’esperienza davvero emozionante. Ridley ha camminato sul tappeto rosso alla premiere di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker in quel di Hollywood lunedì, e si è aperta ad Ash Crossan di Entertainment Tonight sulla sua reazione quando ha finalmente visto il taglio del progetto completato.

“Siamo rimasti tutti un po’ storditi”, ha ricordato Ridley. “E poi stavo cercando di scappare in macchina per piangere e ilproduttore] Michelle Rejwan e lo sceneggiatore Chris Terrio erano tipo ‘No, continua’. Ero tipo: ‘Non voglio piangere di fronte a te! Voglio solo salire in macchina’.”

Secondo la Ridley, l’ultimo episodio della saga di Skywalker “si muove molto velocemente” e si rivela essere una sorta di montagna russa emotiva.

“È, come, super scattante. Quindi sei alla fine così sintonizzato che non elabori fino alla fine”, ha condiviso. “Poi all’improvviso, sei tipo: ‘Oh… oh mio Dio’. E’ molto travolgente.”

Quindi, come ha fatto la celebre attrice a far fronte al vortice emotivo? Ridley ha rivelato che si è rivolta a una sitcom popolare per sentirsi meglio. Dopo aver visto il film per la prima volta e, di conseguenza, aver pianto, Ridley ha spiegato spiegò con una risata: “Ho dovuto guardare Friends per rilassarmi“.

Come eroe della trilogia più recente del franchise di Star Wars, Ridley è stata sotto l’occhio del ciclone quando si è trattato di parlare dell’intenso controllo da parte dei fan e della stampa – sia sul suo ruolo che sui film stessi – da quando Star Wars: Il Risveglio della Forza è arrivato nelle sale cinematografiche a dicembre del 2015.

Tuttavia, essendo questa la fine dell’era degli Skywalker, Ridley ha affermato di ritenere che la risposta al film non sia qualcosa che le pesa.

“Sono a conoscenza dell’intero processo ora, e sono stata sempre più presente lungo tutto il tempo”, ha detto Ridley del turbinoso tour stampa per promuovere il film tanto atteso. “Sento tutto più che mai fuori dal mio controllo, perché non c’è niente che io possa fare. È strano fare il passo per condividerlo, perché è nostro ora, ma poi tra circa tre ore sarà di tutti gli altri.”

