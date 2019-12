Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, in Cina il risultato al box-office è sotto le aspettative

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker dovrebbe essere il più grande film del fine settimana a livello globale, con un’apertura stimato tra i 170 e 200 milioni di dollari nel solo Nord America. Ma in Cina è ovviamente il capitolo con l’incasso più debole della nuova serie di film di Star Wars.

Venerdì, nelle sue prime sessioni ufficiali nei cinema cinesi, il film andava avanti a stenti. Alle 20:00 ora locale, L’Ascesa di Skywalker aveva guadagnato solo 2,2 milioni (15,4 milioni di RMB), secondo diversi servizi di tracciamento dei dati. Si posizionava al quarto posto dietro a tre titoli cinesi.

In cima alla classifica con una comoda quota di mercato del 46% è il nuovo film di Donnie Yen, protagonista del film d’azione d’arti marziali “Ip Man 4: The Finale” con 10,3 milioni (RMB 72,0 milioni).

Il secondo posto appartiene al thriller crime “Sheep Without A Shepherd”, in vista della nuova uscita “Only Cloud Knows”, una stravagante storia d’amore ambientata in Nuova Zelanda dall’acclamato, ma offuscato Feng Xiaogang, al terzo posto. Alle 20.00 avevano segnato rispettivamente 4,57 milioni (RMB32 milioni) e 2,57 milioni (RMB 18,0 milioni).

La cifra delle 17.30 per L’Ascesa di Skywalker ha prodotto quindi un totale di 5,85 milioni che include un’intera giornata di anteprime mercoledì e proiezioni di mezzanotte giovedì sera.

Si tratta di un incasso decisamente basso per questo capitolo. Il Risveglio della Forza, infatti, in Cina nel suo primo fine settimana incassò 52 milioni, complessivo 126 milioni. Gli ultimi Jedi 28 milioni all’apertura, e 48 complessivi, Rogue One aprì con 30 milioni, ed arrivò a 69 in tutto.

