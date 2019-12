Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams svela cosa Finn voleva dire a Rey [SPOILER]

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL FILM!

Nonostante venga fatto intuire (male) nel film, J.J. Abrams svela cosa Finn voleva dire a Rey ne L’Ascesa di Skywalker.

Con Episodio IX uscito pochi giorni fa abbiamo assistito alla conclusione della saga degli Skywalker e al compimento dei nuovi personaggi, Rey in primis, ma anche Finn, che sembra aver sviluppato un’abilità piuttosto particolare nel corso della storia. Infatti per tutto il film vediamo Finn iniziare ad avere una certa sensibilità alla Forza, e in diversi momenti insieme a Rey vediamo il personaggio in procinto di rivelarle un segreto piuttosto importante, al punto che si vergogna addirittura di dirlo di fronte a Poe Dameron.

Durante un Q&A con i fan, J.J. Abrams ha avuto modo di chiarire qualche domanda lasciata in sospeso alla fine del film, tra cui quella inerente a ciò che Finn voleva dire a Rey. Alla fine, come si poteva anche intuire, Finn non voleva dichiarare il proprio amore verso Rey, ma bensì questa sua sensibilità verso la Forza prima menzionata, come conferma un utente Twitter che ha avuto modo di presenziare all’evento col regista del film.

I had the privilege of attending the Academy screening of #TheRiseOfSkywalker today and J.J. confirmed that what Finn wanted to tell Rey was that he’s force sensitive! pic.twitter.com/hxuDHhwL6N — kaila ren (@ar1aster) December 21, 2019

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker (Star Wars: The rise of Skywalker) uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, con J.J. Abrams alla regia, su una sceneggiatura di Chris Terrio e dello stesso Abrams, che hanno pesantemente rimaneggiato la sceneggiatura precedentemente scritta da Derek Connolly e Colin Trevorrow, dopo il licenziamento di quest’ultimo come regista della pellicola, e con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e lo stesso Abrams come produttori.

La fotografia è a cura di Dan Mindel, mentre la colonna sonora è ovviamente composta da John Williams.

Nel cast Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Ben Solo / Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker), Domnhall Gleeson (Generale Hux), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Joonas Soutamo (Chewbacca), Kelly Marie Tran (Rose), Anthony Daniels (C-3PO), Billie Lourd (Tenente Connix), Keri Russell (Zorii Bliss), Naomi Ackie (Jannah), Dominic Monaghan (Beaumont), Richard E. Grant (Generale Pryde), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Ian McDiarmid (Imperatore Palpatine).

