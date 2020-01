Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Kelly Marie Tran parla delle sue scene all’interno del film

Mentre Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha dominato il botteghino sin dalla sua uscita, sta ancora affrontato un bel po’ di critiche da parte dei fan, specialmente con il ruolo ridotto del personaggio di Kelly Marie Tran nel film.

Dovrebbe essere un grosso membro nella Resistenza, intenta ad aiutare il generale Leia Organa a organizzare le loro forze contro il Primo Ordine, ma è sullo schermo per meno di due minuti di film. Ora la Tran ha fatto luce su questo sviluppo, spiegando che c’erano molte difficoltà nel riproporre le riprese inutilizzate di Carrie Fisher.

Tran ha parlato con The Hollywood Reporter della sfida di girare nuove scene ambientate attorno alle vecchie performance della Fisher.

“L’unica cosa difficile è che stavi recitando con filmati preregistrati”, ha spiegato Tran. “Quindi, invece di avere un attore lì e reagire a lui o lei, a volte guardavi – tra una ripresa e l’altra – a come l’attore aveva pronunciato una battuta e poi cercavi d’immaginare come reagire. Quindi, ci è voluto sicuramente più tempo ed è stato un’esperienza molto diversa per me. Probabilmente abbiamo fatto molte più scene per lei che senza di lei.

Una cosa sedersi, guardare quel filmato e provare a reagire ad esso, ma molte scene del gruppo sembravano pezzi di un puzzle. Penso che ci fossero più riprese di quelle scene, in particolare, solo per cercare di assicurarsi che tutte le performance coincidessero dal momento che Carrie Fisher non era fisicamente lì.”