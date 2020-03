Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, la mascotte della Bad Robot avvistata nel laboratorio di Babu Frik

È stato rivelato che la mascotte della Bad Robot Productions di JJ Abrams è stata vista in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Da quando Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è stato rilasciato all’inizio in formato digitale, i fan sono stati in grado di godersi alcuni fantastici dietro le quinte, e attraverso questi scoprire gli easter egg nel film. Ci sono due scene principali nei film piene di easter egg, nella maggiorparte nella nave nel terzo atto del film e nel laboratorio di Babu Frik.

Nel laboratorio di Babu Frik, i fan hanno già individuato droidi di battaglia B1 in background, ma è stato scovato anche un altro tipo di droide. Grazie all’utente di Reddit u / NickMoore30, potete vedere qui sotto la mascotte della Bat Robot Productions di JJ Abrams.

The Bad Robot mascot from JJ. Abrams' production company can be seen in Babu Frik's lab in 'The Rise of Skywalker' 🤖

(via u/NickMoore30) pic.twitter.com/98mhu4Up2l

— Hidden Easter Eggs (@FilmEasterEggs) March 15, 2020