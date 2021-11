Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Matt Smith rivela di aver effettivamente parlato con la Lucasfilm per una parte

Come per qualsiasi progetto molto atteso, sono emerse innumerevoli voci su Star Wars: L’Ascesa di Skywalker prima dell’uscita del film, e alcune includevano rapporti secondo cui Matt Smith sarebbe stato coinvolto nel film.

Date le numerose rivelazioni del film e le domande che i fan hanno avuto sulla galassia lontana, lontana nei due anni dall’uscita del film, Smith non ha condiviso molti dettagli sulla verità circa quelle voci, ma ha recentemente confermato di aver avuto più incontri con la Lucasfilm dando anche indizi sulla parte potenziale a cui avrebbe dato forma.

Quando Josh Horowitz del podcast Happy Sad Confused ha chiesto a Smith se il suo coinvolgimento con il film l’avesse mai portato a girare scene, Smith ha confermato:

“No, non l’ho fatto. Eravamo vicini, ma poi non è mai successo. Penso che la cosa a cui stavano pensando per me fosse diventata alla fine obsoleta, e a quanto pare non ne avevano bisogno, quindi non sono mai stato in Star Wars.”

Qui sotto il post con parte dell’intervista:

Remember those reports that Matt Smith was going to be in THE RISE OF SKYWALKER? He told me his role was a big deal, representing “a big shift in the history of the [STAR WARS] franchise.”

WHO WAS HE GOING TO PLAY?!

Full video chat at https://t.co/e84WokCDhq pic.twitter.com/JGKiwPSba9

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) November 3, 2021