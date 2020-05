Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Palpatine si nascondeva su Coruscant nei primi concept

L’imperatore Palpatine si nascondeva originariamente su Coruscant, non Exegol, in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, e questo è solo uno dei tanti dettagli che accomunano il film di JJ Abrams allo script trapelato di Duel of the Fates, il film che originariamente Colin Trevorrow aveva ideato.

Mentre è apparso per la prima volta sullo schermo nell’edizione speciale de Il Ritorno dello Jedi, il pianeta Coruscant ha assunto un ruolo molto più ampio durante la trilogia prequel. In quei film, era un luogo chiave, sede del Tempio Jedi e del Senato Galattico. Coruscant era qualcosa di nuovo per Star Wars, una vivace metropoli che descriveva la vita nella Repubblica prima dell’ascesa dell’Impero, ovviamente ispirata a Trantor, la capitale dell’impero galattico citata nei romanzi di Isaac Asimov, un’immensa città che ricopre l’intero pianeta, andando ad occupare addirittura il sottosuolo ed i fondali dell’oceano.

Nel tempo, è diventato uno dei pianeti centrali della tradizione di Star Wars grazie a The Clone Wars e ad altre aree del canone.

Coruscant non ha influenzato la trilogia sequel di Star Wars, che ci è andata abbastanza piano coi riferimenti ai prequel in generale. Parte di ciò deriva dal fatto che era passato così tanto tempo nell’universo tra le trilogie prequel e sequel, e ovviamente anche il fatto che Abrams non avesse mai apprezzato più di tanto quei film, ma i fan avrebbero potuto sperare in qualcosa di più che battute sugli eserciti di cloni o Luke Skywalker e il suo breve recap degli eventi. Di fatto, L’Ascesa di Skywalker inizialmente avrebbe avuto una connessione coi prequel molto più evidente, con un impatto sulla trama del film.

Nel libro “The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker”, l’autore Phil Szostak descrive in dettaglio una prima bozza della sceneggiatura del film, in cui Kylo Ren si reca in un desolato Coruscant per incontrare Palpatine. Il concept art di questa idea scartata è stata rilasciata all’inizio dell’anno, mostrando a Kylo l’incontro con i lupi. Leggi la descrizione di Szostak nello spazio seguente:

“Invece di trovare la strada per Exegol, nella versione del film all’inizio di novembre 2017, Kylo Ren porta invece la sua navetta su un Coruscant desolato, coperto di cenere, le strade della città un tempo animate ora invase da lupi giganti. Arrivato nel tempio Jedi, Kylo prende un ascensore centrale fino al livello più profondo della struttura”.

Non si sa perché questa idea sia stata abbandonata in favore di Exegol, ma suona sicuramente intrigante sulla carta. Ritornare a Coruscant sarebbe stato un modo interessante per riportare la saga degli Skywalker al punto di partenza, terminando la storia in uno dei luoghi in cui è iniziata cronologicamente. Inoltre, i fan esperti di Star Wars sanno che il Tempio Jedi è stato costruito su un santuario Sith (che ha suscitato grande interesse in Palpatine durante il suo regno), quindi questo sarebbe stato un riferimento profondo che gli appassionati del canone di lunga data avrebbero apprezzato.

L’idea di Palpatine che ritorna in questa posizione specifica è molto allettante. Exegol è stato recentemente creato per L’Ascesa di Skywalker e ovviamente manca di significato storico e contesto nel franchise generale e con il pubblico. Solo in termini visivi, vedere Coruscant così sterile avrebbe risuonato più fortemente.

