Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, RIchard E. Grant si aspetta delle reazioni negative al film

Richard E. Grant ha adorato Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ma pensa che ci sarà qualche contraccolpo da parte dei fan.

Parlando con io9, Richard E. Grant ha spiegato che con una proprietà tanto amata come Star Wars, il contraccolpo nel fare qualcosa di imprevisto o diverso è destinato a lasciare sconvolti alcuni fan. Come tale, L’Ascesa di Skywalker lascerà alcuni fan delusi o frustrati ma altri elettrizzati e soddisfatti.

“Le persone si sentono incredibilmente appassionate e possessive riguardo a Star Wars. Lo capisco perché sono un fan di Star Wars da quando avevo 20 anni nel 1977 quando ero uno studente di teatro. Inevitabilmente ci sarà una sindrome da Game of Thrones perché non puoi piacere a tutti per tutto il tempo, e il finale, la gente ha una propria idea su ciò che vuole che sia, e speriamo che la maggior parte delle persone che lo vedranno si sentiranno soddisfatte. Ma inevitabilmente ci saranno persone che non la pensano così. E non puoi prevederlo. Devi fare ciò che è onesto e vero per te. E penso che JJ Abrams e Chris Terrio lo abbiano fatto fino ai limiti assoluti delle loro capacità.”

“Lucasfilm e il regista JJ Abrams uniscono nuovamente le forze per portare gli spettatori in un viaggio epico nella galassia lontana, lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, la conclusione avvincente della saga degli Skywalker, dove nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia per la libertà deve ancora venire“.

Nel cast Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Ben Solo / Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker), Domnhall Gleeson (Generale Hux), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Joonas Soutamo (Chewbacca), Kelly Marie Tran (Rose), Anthony Daniels (C-3PO), Billie Lourd (Tenente Connix), Keri Russell (Zorii), Dominic Monaghan, Richard E. Grant, Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Ian McDiarmid (Imperatore Palpatine).

Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker (Star Wars IX: The Rise of Skywalker) è diretto da J.J. Abrams alla regia, su una sceneggiatura di Chris Terrio e dello stesso Abrams, che hanno pesantemente rimaneggiato la sceneggiatura precedentemente scritta da Derek Connolly e Colin Trevorrow, dopo il licenziamento di quest’ultimo come regista della pellicola, e con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e lo stesso Abrams come produttori. La fotografia è a cura di Dan Mindel, mentre la colonna sonora è ovviamente composta da John Williams.

Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker (Star Wars IX: The Rise of Skywalker) uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019.

