Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, svelato il cameo di Kevin Smith

Svelato il cameo del famoso regista Kevin Smith all’interno de L’Ascesa di Skywalker, il nono ed ultimo capitolo della saga di Star Wars iniziata nel lontano 1977 da George Lucas.

Kevin Smith è un nerd schifoso esattamente come noi, e quindi non può che essere un grandissimo amante della cultura pop in generale e, di conseguenza, anche di una delle saghe più belle di sempre: quella di Star Wars. Una saga che si è avvicinata sempre di più al regista col passare degli anni, in anche grande amico di J.J. Abrams, regista de Il risveglio della Forza e di Episodio IX.

Infatti, tramite i suoi social, Smith ha confermato di aver fatto un cameo all’interno dell’ultimo film di Star Wars firmato Abrams, il quale gli aveva offerto la possibilità di apparire nel film quando Smith aveva subito un infarto diverso tempo addietro. Una volta ripreso da colpo, il cineasta statunitense autore di Clerks ha accettato l’opportunità ed è apparso come uno degli abitanti mascherati del pianeta Kijimi, mentre passeggia con un cyborg.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker (Star Wars: The rise of Skywalker) uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, con J.J. Abrams alla regia, su una sceneggiatura di Chris Terrio e dello stesso Abrams, che hanno pesantemente rimaneggiato la sceneggiatura precedentemente scritta da Derek Connolly e Colin Trevorrow, dopo il licenziamento di quest’ultimo come regista della pellicola, e con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e lo stesso Abrams come produttori.

La fotografia è a cura di Dan Mindel, mentre la colonna sonora è ovviamente composta da John Williams.

Nel cast Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Ben Solo / Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker), Domnhall Gleeson (Generale Hux), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Joonas Soutamo (Chewbacca), Kelly Marie Tran (Rose), Anthony Daniels (C-3PO), Billie Lourd (Tenente Connix), Keri Russell (Zorii Bliss), Naomi Ackie (Jannah), Dominic Monaghan (Beaumont), Richard E. Grant (Generale Pryde), Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Ian McDiarmid (Imperatore Palpatine).

