Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, un b-roll mostra la scena d’inseguimento nel deserto di Pasaana

Anche se L’Ascesa di Skywalker alla fine si è rivelato il film divisivo fra considerazione di critica e pubblico, e il film della saga di Star Wars con la peggiore ricezione da parte dei critici, sia da parte dei professionisti che da parte dei cinefili in giro per il web, presenta comunque sequenze davvero spettacolari visivamente, come ci si aspetta da una casa di produzione come la Lucasfilm.

Una in particolare vede un inseguimento nel deserto di Pasaana fra i nostri eroi e i nuovi Stormtrooper del Primo Ordine, che mostrano nuovi upgrade come il fatto di poter volare con dei jetpack.

In un interessante b-roll apparso da poco online possiamo dare un’occhiata alla suddetta sequenza.

Potete vederla qui sotto:

“Lucasfilm e il regista JJ Abrams uniscono nuovamente le forze per portare gli spettatori in un viaggio epico nella galassia lontana, lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, la conclusione avvincente della saga degli Skywalker, dove nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia per la libertà deve ancora venire“.

Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker (Star Wars IX: The Rise of Skywalker) è uscito nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, con J.J. Abrams alla regia, su una sceneggiatura di Chris Terrio e dello stesso Abrams, che hanno pesantemente rimaneggiato la sceneggiatura precedentemente scritta da Derek Connolly e Colin Trevorrow, dopo il licenziamento di quest’ultimo come regista della pellicola, e con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e lo stesso Abrams come produttori.

La fotografia è a cura di Dan Mindel, mentre la colonna sonora è ovviamente composta da John Williams.

Nel cast Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Ben Solo / Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker), Domnhall Gleeson (Generale Hux), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Joonas Soutamo (Chewbacca), Kelly Marie Tran (Rose), Anthony Daniels (C-3PO), Billie Lourd (Tenente Connix), Keri Russell (Zorii), Dominic Monaghan, Richard E. Grant, Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Ian McDiarmid (Imperatore Palpatine).

