Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, un concept rivela una scena tagliata con al centro Judi Dench

L’Ascesa di Skywalker è uscito da oltre un anno, ma continuano ad emergere nuovi dettagli sul pessimo film.

Non è un mistero che l’episodio IX abbia i suoi fan e i suoi haters, proprio come il resto della trilogia sequel. Ciò che separa L’Ascesa di Skywalker dai suoi due predecessori è la natura frettolosa della produzione, l’incoerenza della narrazione, l’improvvisa resurrezione dell’Imperatore e le incongruenze che la storia aveva con gli altri film di Star Wars.

Joonas Suotamo, l’uomo dietro Chewbacca nell’ultima trilogia, ha recentemente rivelato un intenso confronto tra il Wookie e Kylo Ren che è stato filmato ma omesso dal prodotto finale. Il concept art condiviso online diversi mesi fa raffigurava anche una battaglia tra spade laser tra Ren e Rey nella fattoria dei Lars su Tatooine, un’idea che apparentemente faceva parte di una storia completamente diversa.

La trama completa della storia alternativa rimane sconosciuta, ma un nuovo pezzo del puzzle è stato portato alla luce in alcuni concept art recentemente rivelati, che coinvolgono un personaggio progettato per un’attrice di alto profilo.

L’artista Phil Saunders, tramite la sua pagina ArtStation, ha condiviso un nuovo concept art per L’Ascesa di Skywalker. L’artista ha rivelato che Judi Dench era in cima alla lista dei desideri per il ruolo nell’immagine, che avrebbe messo la Dama nei panni del responsabile della costruzione originaria del Millennium Falcon.

“Un’altra scena casuale di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. In una versione precedente della sceneggiatura, Rey avrebbe cercato il designer originale del Millenium Falcon per trovare un pezzo di hardware che potesse fermare l’armata del Primo Ordine. Judi Dench era nella lista dei desideri per il ruolo, e sarebbe stato fantastico. Rey la trova su un altro pianeta deserto, ovviamente, e la sua casa sarebbe stata scolpita in cima a una spettacolare mesa. Avevo solo il compito di adattare un frammento di riferimento fornito dal dipartimento artistico in un interno interessante.”

Qui sotto l’immagine:

Dove si sarebbe inserito il personaggio di Judi Dench nella storia di Star Wars? Per dirla senza mezzi termini, non c’è una risposta facile.

Dopo aver scavato un po’ nel libro Art of The Rise of Skywalker, sembra che la versione dell’episodio IX che avrebbe caratterizzato il personaggio della Dama seguisse una trama completamente diversa da quella presente nel prodotto finale. Il libro rivela che questa iterazione della storia è arrivata all’inizio del 2018, molto prima che iniziassero le riprese principali della sceneggiatura semifinalizzata.

Secondo il libro, il costruttore navale sarebbe stato una persona del passato di Rey su Jakku e avrebbe fornito rifugio agli eroi del film. Ciò che il libro omette è il dettaglio condiviso da Saunders, ovvero che Rey è a caccia di un pezzo di hardware per sconfiggere la flotta del Primo Ordine. Date queste informazioni, insieme alla nota che la casa di Dench sarebbe stata in una mesa su un mondo deserto, è certo che il pianeta in questione è quello che è diventato Pasaana, e il wayfinder dell’Imperatore ha sostituito l’hardware in questa avventura galattica.

Nella versione originale della storia, Poe doveva essere rapito da corridori di spezie e Kylo Ren avrebbe scoperto e giustiziato il costruttore navale, portando a un duello tra Rey e il Leader Supremo. Alcuni artwork raffigurano la battaglia come una che si svolge attraverso la diade, che in seguito sarebbe stata resa reale su Kijimi.

Con tutto questo in mente, è difficile dire se l’Imperatore sia stato coinvolto nella storia a questo punto. Sebbene ci siano indicatori che JJ Abrams e Chris Terrio abbiano deciso di resuscitare il Signore dei Sith una volta morto alla fine del 2017 (cosa non confermata e difficile da credere), questa versione de L’Ascesa di Skywalker non sembra avere nessuno degli elementi che lo avrebbe coinvolto, concentrandosi invece maggiormente sul conflitto fra Primo Ordine e Resistenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...