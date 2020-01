Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, una fan ha svelato misteri traducendo l’incisione sul pugnale

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è la fine della saga degli Skywalker in nove parti, e anche se cerca di dare una fine alal saga, monta dei misteri anch’esso.

L’Ascesa di Skywalker è praticamente un film di continua ricerca costruito attorno a dei manufatti Sith che fungono da suoi principali MacGuffin. Uno dei primi misteri del film è il pugnale Sith che Rey trova, che poi scopriamo essere uno strumento necessario per aiutarla a localizzare il Sith Wayfinder con le coordinate per la base nascosta di Palpatine / Darth Sidious.

Bene, un superfan di Star Wars ha ora svolto un particolare lavoro investigativo di traduzione dell’iscrizione presente sul pugnale Sith.

Cosa dice effettivamente la lingua incisa sul pugnale? Ecco cosa ha saputo discernere la giornalista di Fandom Donna Dickens: “Isaiwinorra. Hoyaruts. Isharii Exegol. Eternal One“.

Secondo Donna Dickens, è stata in grado di collegare questi punti rintracciando pezzi di mercandising venduti nel nuovo negozio di articoli da regalo del parco a tema Star Wars Galaxy’s Edge, Den of Antiquities di Dok-Ondar. Il negozio offre un diario Jedi che contiene un intera tavola che identifica l’antica lingua morta di Star Wars con i suoi equivalenti in alfabeto inglese.

Il secondo pezzo del puzzle è stato ottenuto con un’immagine migliore del Pugnale Sith stesso. Questa opportunità è stata gentilmente fornita (insieme a molti altri bonus) dal nuovo Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary, con uno sguardo più chiaro all’arma e al modo per tradurre le iscrizioni, il resto era (come si suol dire) “elementare”.

Quindi su quella trascrizione: anche Dickens ha ammesso che all’inizio sembrava incomprensibile – fino a quando la parte su “Exegol” e “Eternal One” è apparsa alla fine. La menzione di Exegol conferma che si tratta di un valido easter egg di Episodio IX, ma finora le strane parole (presumibilmente Sith) nell’iscrizione sono ancora un mistero. “Isaiwinorra”, “Hoyaruts” e “Isharii” apparentemente non si ritrovano in nessun dizionario di Star Wars conosciuto, né sono stati trovati in alcuna informazione facente parte della mitologia di Star Wars nota (né canone ufficiale, Universo espanso e/o Legends).

Tuttavia, ora che le parole sono state scoperte, è presumibile che il team dietro L’Ascesa di Skywalker prenderà un momento per rispondere. Dovremmo solo aspettare.

Alcune prime ipotesi lasciano intendere che i tre nomi siano pianeti o regioni associate ai Sith, o magari una sorta di canto sacro che intendeva riflettere il seguito in un modo simile a un culto che Darth Sidious aveva portato su Exegol.

