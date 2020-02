Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, una serie di nuove immagini di alcuni momenti chiave del film

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è stato un film divisivo che ora sembra essere stato quasi dimenticato. Ancora una volta, non ha avuto il più grande impatto al botteghino in quanto è passato diverso tempo prima che il finale della Skywalker Saga superasse il miliardo di dollari in tutto il mondo.

Ora, sono state rilasciate alcune nuovissime immagini ufficiali dell’episodio IX di JJ Abrams, che offrono un miglior sguardo a una serie di momenti chiave, tra cui il confronto di Kylo Ren con Rey, gli eroi della Resistenza che entrano in azione e personaggi come Rey, Rose Tico e Zorii Bliss.

Ci sono anche alcuni scatti che sembrano rivelare sequenze che non sono riuscite a resistere al taglio in sala di montaggio.

Potete vederle tutte qui sotto:

“Lucasfilm e il regista JJ Abrams uniscono nuovamente le forze per portare gli spettatori in un viaggio epico nella galassia lontana, lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, la conclusione avvincente della saga degli Skywalker, dove nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia per la libertà deve ancora venire“.

Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker (Star Wars IX: The Rise of Skywalker) è uscito nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, con J.J. Abrams alla regia, su una sceneggiatura di Chris Terrio e dello stesso Abrams, che hanno pesantemente rimaneggiato la sceneggiatura precedentemente scritta da Derek Connolly e Colin Trevorrow, dopo il licenziamento di quest’ultimo come regista della pellicola, e con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e lo stesso Abrams come produttori.

La fotografia è a cura di Dan Mindel, mentre la colonna sonora è ovviamente composta da John Williams.

Nel cast Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Ben Solo / Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Carrie Fisher (Leia Organa), Mark Hamill (Luke Skywalker), Domnhall Gleeson (Generale Hux), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Joonas Soutamo (Chewbacca), Kelly Marie Tran (Rose), Anthony Daniels (C-3PO), Billie Lourd (Tenente Connix), Keri Russell (Zorii), Dominic Monaghan, Richard E. Grant, Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Ian McDiarmid (Imperatore Palpatine).

