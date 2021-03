Star Wars: Mena Massoud stuzzica circa il suo coinvolgimento come interprete di Ezra Bridger

L’univers narrativo di Star Wars sta iniziando ad espandersi molto prepotentemente e anche per il pubblico generalista. Un’espansione che ha avuto inizio diversi anni fa, ma con l’uscita delle prime due stagioni della serie The Mandalorian anche il grande pubblico ha iniziato a conoscere personaggi come Ahsoka Tano.

Infatti è proprio la puntata della seconda stagione in cui appare l’ex apprendista di Anakin Skywalker ad essere un ottimo trampolino di lancio per presentare alcuni dei personaggi più importanti legati alla serie animata Star Wars Rebels, sicuramente uno dei prodotti più importanti per quanto riguarda l’espansione dell’universo creato da George Lucas. Nella 2×05 in cui vediamo per la prima volta Ahsoka in live-action sentiamo il personaggio citare il Grande Ammiraglio Thrawn, personaggio fondamentale per la storia della serie animata di Dave Filoni.

Questo perché Lucasfilm ha intenzione di realizzare una serie live-action interamente dedicata al personaggio interpretato da Rosario Dawson, che probabilmente si troverà a dover proseguire la storia di Rebels, e quindi inseguendo Thrawn ed Ezra Bridger (protagonita della serie), misteriosamente scomparsi chissà dove nella Galassia.

Leggi anche: Gina Carano commenta il suo allontanamento da The Mandalorian

Quello che molti si sono chiesti è: chi sarà ad interpretare i due personaggi? Molti hanno già sperato in un coinvolgimento di Benedict Cumberbatch nei panni dello spietato Ammiraglio (coinvolgimento che lo stesso attore ha ucciso sul nascere), mentre negli ultimi giorni si fa un grande parlare del coinvolgimento di Mena Massoud come possibile Ezra Bridger ed oggi lo stesso attore ha postato su Instagram una foto che sembra voler quantomeno stuzzicare i fan (dire che conferma il suo coinvolgimento è una parola grossa).

Infatti l’attore (che ricorderete come interprete di Aladdin nell’omonimo film di Guy Ritchie uscito due anni fa) ha pubblicato su Instagram una foto con la didascalia che riporta la frase: “Hey, just so you know, when I escape I won’t hurt any of you”.

Una citazione tutt’altro che casuale! La frase incriminata viene recitata proprio da Ezra Bridger nell’ottava puntata della seconda stagione di Rebels.

Così su due piedi direi che il suo coinvolgimento come interprete del personaggio è palese, ma in questi casi è sempre meglio aspettare una conferma ufficiale da parte della produzione.

In ogni caso, vi piacerebbe vederlo nei panni del personaggio?

Fonte: The Direct

Mi piace: Mi piace Caricamento...