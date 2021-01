Star Wars: Michael Waldron pare scriverà il film sviluppato da Kevin Feige

Il misterioso film di Star Wars sviluppato da Kevin Feige ha uno sceneggiatore. Secondo quanto riferito, la Disney ha contattato Michael Waldron, lo scrittore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e capo scrittore e creatore della prossima serie Disney +, Loki, per scrivere il film di Star Wars ancora senza titolo sviluppato dal capo dei Marvel Studios.

Deadline riporta che Waldron è stato assunto per scrivere il nuovo film di Star Wars sviluppato da Kevin Feige come parte del recente accordo dello scrittore con la Disney. Questo è il primo aggiornamento sul film Star Wars di Feige da quando il progetto è stato segnalato per la prima volta in lavorazione nel settembre del 2019.

Non si sa ancora in che ruolo Feige sarà coinvolto nel progetto, se lo produrrà solo, o sarà addirittura regista. Sappiamo che il film di Feige non è il solo progetto a tema annunciato all’Investor Day della Disney, infatti vi sono anche il nuovo film, Rogue Squadron, della regista Patty Jenkins, e un progetto senza titolo dal regista Taika Waititi.

La Disney ha rifiutato di commentare, ma l’accordo sembra suggellare il coinvolgimento di Waldron con lo studio per il prossimo futuro. Con questo in mente, la possibilità di una seconda stagione di Loki o altri progetti sotto l’ombrello Disney è più che probabile. Waldron ha già visto un certo successo sotto la House of Mouse, riscrivendo Doctor Strange in the Multiverse of Madness dopo che il regista originale Scott Derrickson si è dimesso.

Ma il coinvolgimento di Waldron nel film Star Wars di Feige suggerisce che gli ingranaggi stiano iniziando a girare nello sviluppo del film. Non c’è molto altro da dire sul progetto per il momento.

