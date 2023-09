Star Wars: nuovo incredibile romanzo in arrivo, svelata la sinossi completa!

Nel lontano e affascinante universo di Star Wars, Lucasfilm ha scosso la galassia con l’annuncio di un romanzo epico, destinato a gettare nuova luce su uno dei periodi più misteriosi della saga. “The Living Force“, scritto magistralmente da John Jackson Miller, ci catapulterà in un’avventura mozzafiato ambientata poco prima degli eventi di “Episodio I – La minaccia fantasma”. La trama è un tripudio di azione, intrighi e nostalgia per i fan della saga spaziale più amata di tutti i tempi. Preparatevi a immergervi nell’ultima missione del Consiglio Jedi, un’impresa che coinvolge personaggi iconici come Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi e il grande Maestro Yoda. Una prospettiva completamente inedita nel canone di Star Wars, e oggi vi sveleremo alcuni dei dettagli più avvincenti dietro questa nuova epopea.

La voce dell’autore

A Gizmodo, John Jackson Miller ha raccontato che molte delle sue opere su Star Wars hanno esplorato cosa significhi essere uno Jedi solitario, tagliato fuori dall’Ordine Jedi. Ha spiegato che nei suoi libri, l’organizzazione Jedi è stata oggetto di critiche, e lui si è trovato a simpatizzare con Qui-Gon Jinn, che aveva un senso di isolamento a causa della perdita dei contatti con l’Ordine Jedi. Così, quando l’editore di Random House Worlds, Tom Hoeler, lo ha invitato a sviluppare una storia per il Consiglio Jedi nell’anno precedente agli eventi de “La minaccia fantasma”, Miller sapeva esattamente cosa voleva fare.

Miller ha detto che nella storia, alcuni Consiglieri Jedi cercano di vedere il futuro, mentre altri si dibattono sotto le richieste burocratiche di una Repubblica sempre più corrotta. Qui-Gon li sfida a uscire dalla Sala del Consiglio e a riscoprire i Jedi che erano una volta. La loro risposta è stata una “gita” per tutti e 12 i Consiglieri, che ha permesso ai lettori di vivere le prime avventure approfondite con molti di loro e di gettare uno sguardo su un lato della galassia che non poteva essere visto dal loro Tempio su Coruscant. Inoltre, la storia ha consentito di apprendere cosa significasse vivere nell’era immediatamente precedente ai prequel, sia che si fosse civili, membri del nascente esercito della Repubblica o della malavita, secondo quanto raccontato da Miller.

La galassia sotto assedio: la sinossi del nuovo romanzo Star Wars

Nel cuore pulsante di Star Wars, la galassia sta affrontando un cambiamento epocale, e l’Ordine Jedi non ne è immune. L’atteso romanzo “The Living Force” ci spingerà al centro dell’azione mentre i dodici Maestri del Consiglio Jedi, riuniti su Coruscant, ponderano le sorti della Repubblica in una crisi di dimensioni galattiche. Ma quando l’antico avamposto Jedi sul pianeta Kwenn rischia di essere abbandonato, il valoroso Qui-Gon Jinn sfida il Consiglio e propone una missione straordinaria. Mace Windu abbraccia con coraggio l’idea: i dodici Maestri Jedi si uniranno in una missione di speranza e riscoperta, destinata a ricordare alla galassia la forza e la presenza eterna dei Jedi.

Tuttavia, nell’ombra della galassia, le oscure fazioni di pirati tramano nell’oscurità. L’arrivo dei Jedi non è accolto con gioia da tutti, e un’intricata rete di pirati si coalizza per assassinare il Consiglio. Sono pronti a sacrificare vite innocenti per il potere, e i Jedi si trovano tagliati fuori da Coruscant. In questo momento cruciale, i Maestri Jedi affronteranno una verità inquietante: se nessuno è in grado di guardare al futuro con occhi più attenti dei Jedi, nessuno ha mai avuto così disperatamente bisogno del loro aiuto come coloro che vivono nel presente tumultuoso. Star Wars ci regalerà un’avventura epica e unica che non vedremo l’ora di esplorare nel romanzo “The Living Force”. Che la Forza sia con noi!