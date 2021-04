Star Wars: prime foto dal set della serie su Cassian Andor

Nel corso degli ultimi anni i piani circa il franchise di Star Wars sono parecchio cambiati, vista la jihadista accoglienza riservata a Episodio VIII e il “flop” economico di Solo. La Lucasfilms ha abbandonato l’idea della Star Wars Anthology, ma sembra volersi rifare sul piccolo schermo.

A convincerli è stato l’enorme successo riscosso da The Mandalorian che ha portato lo studio a dare il via libera per tante altre serie, tra cui una dedicata al personaggio di Cassian Andor.

Personaggio già visto nel Rogue One di Gareth Edwards, ed interpretato da Diego Luna, Cassian Andor è un soldato ribelle che agisce spesso come spia, usato nel film di Edwards come rappresentante del “lato oscuro” della Ribellione. Come disse un vecchissimo saggio: la guerra non rende nessuno grande.

Un personaggio molto affascinante e inedito, che potremo rivedere in azione grazie alla serie dedicata intitolata Andor, le cui riprese sono attualmente in corso.

Per la prima volta giunge in rete, e dunque anche sul nostro blog, una prima foto rubata dal set della serie. In particolare, da un set allestito in una stazione della metro di Londra usata per ricreare una base imperiale esattamente come in Rogue One. Quindi si tratta di una location già vista oppure di un qualcosa di nuovo?

Qui trovate la foto in questione.

Probably the Cassian Andor show. She sent me loads of pics. Look down the end. Krennic uniform pic.twitter.com/wcbdjNB5ky — Force Ghost David 🇰🇭 (@davidintheforc1) April 11, 2021

Andor è una serie targata Dinsey+ in arrivo nel 2022, scritta da Tony Gilroy e Stephen Schiff, e con Kathleen Kennedy, David Meanti e Stephen Schiff come produttori.

Nel cast Diego Luna (Cassian Andor), Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’Reilly e Stellan Skarsgård.

La serie sarà composta da una stagione da 12 episodi.

