Star Wars Rebels: in arrivo un sequel su Disney+?

Nonostante la sua conclusione avvenuta nel 2018, sembra sia in arrivo un sequel su Disney+ della serie animata Star Wars Rebels.

Iniziata nel 2014, la serie animata Star Wars Rebels, che esplorava l’universo espanso della celebre saga, ebbe un grande successo di pubblico, grazie all’introduzione di nuovi affascinanti personaggi che se la sono dovuta vedere anche con volti noti, quali Ahsoka Tano e Darth Vader.

Ma ora che Disney+ è arrivato negli Stati Uniti, e tra qualche mesetto arriverà anche nel resto del mondo, sembra ci sia la possibilità che possa arrivare un sequel della serie sulla piattaforma streaming Disney.

Stando a diversi rumor arrivati in rete Star Wars Rebels potrebbe effettivamente avere una serie sequel attualmente in lavorazione e pronta ad arrivare sulla piattaforma verso l’autunno di quest’anno. Dave Filoni dovrebbe ancora una volta ricoprire un ruolo piuttosto importante all’interno della produzione della serie, che vedrà come protagonisti i personaggi di Ahsoka Tano e della mandaloriana Sabine Wren.

Ovviamente si tratta solamente di un rumor tutt’altro che confermato, ma visto che du Disney+ arriverà anche la stagione finale di The Clone Wars c’è da aspettarsi un’atra manovra del genere per Rebels.

Fonte: NewsDio

Star Wars Rebels è una serie animata iniziata nel 2014 e terminata nel 2018, creata da Simon Kinberg, Dave Filoni e Carrie Beck, con Dave Filoni e Justin Ridge alla regia, e con Simon Kinberg, Dave Filoni, Greg Weisman e Henry Gilroy come produttori. La colonna sonora è stata composta da Kevin Kiner, riprendendo i temi musicali composti da John Williams.

Nel cast vocale originale Taylor Gray (Ezra Bridger), Freddie Prinze Jr. (Kanan Jarrus), Vanessa Marshall (Hera Syndulla), Tiya Sircar (Sabine Wren), Steven Blum (Garazeb “Zeb” Orrelios), Dave Filoni (Chopper) e Dee Bradley Baker (Capitano Rex).

Mi piace: Mi piace Caricamento...