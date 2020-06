Star Wars: Squadrons, ecco il trailer e una serie di dettagli dal videogioco EA

Come previsto, EA ha rivelato oggi il trailer di Star Wars: Squadrons insieme a tutta una serie di dettagli per il videogioco in arrivo.

Il nuovo videogioco di Star Wars, sviluppato da Motive Studios per EA, uscirà il 2 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC e presenterà sia una campagna per giocatore singolo che una modalità multiplayer. Inoltre, includerà il crossplay tra le piattaforme di cui sopra.

Inoltre, come precedentemente ipotizzato, il titolo sarà un videogioco di combattimento in prima persona. Il gioco è ambientato dopo gli eventi del film Il Ritorno dello Jedi, che lo mette in linea con molte altre proprietà multimediali della recente esplorazione del divario tra quella trilogia e Il Risveglio della Forza del 2015. Altri dettagli rivelati oggi includono il fatto che Star Wars: Squadrons supporterà i mezzi per la realtà virtuale su PlayStation 4 e PC.

Mentre il trailer di oggi ha messo in mostra il gioco, un gameplay ricco di dettagli dovrebbe venir presentato alla fine di questa settimana durante il EA Play 2020 il 18 giugno.

Nel caso in cui ve foste persi la cosa nei giorni passati, Star Wars: Squadrons è trapelato la scorsa settimana tramite il sito ufficiale di Xbox prima di essere confermato più tardi quel giorno stesso come una cosa esistente. Sebbene non ci sia stato un legame esplicito tra i due, sembra ragionevole supporre che ciò sia correlato al precedente “Progetto Maverick” apparso online.

Qui sotto potete vedere il trailer:

