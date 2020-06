Star Wars: Squadrons, Electronic Arts rivela il nuovo gioco a tema Star Wars

Star Wars: Squadrons è reale, come confermato da Electronic Arts, e avremo una rivelazione completa del gioco prima del previsto.

Electronic Arts ha condiviso i primi artwork ufficiali per il gioco sui social media dopo che un leak accidentale sul sito di Xbox che rovinato la rivelazione del gioco. Ora che il gioco è disponibile, possiamo aspettarci di saperne di più il 15 giugno, quando uscirà il trailer di rivelazione di Star Wars: Squadrons.

Successivamente, probabilmente vedremo ancora di più sul gioco durante il grande evento EA Play di Electronic Arts che si svolgerà più avanti nella settimana.

A giudicare dal nome del gioco, dalla grafica e da alcuni dettagli provenienti da addetti ai lavori, pare che Star Wars: Squadrons avrà un forte focus sul combattimento aereo e spaziale utilizzando gli iconici veicoli spaziali di tutto l’universo di Star Wars. L’artwork ufficiale e la formulazione del post sui social media hanno rafforzato questa idea dicendo “Cercasi piloti”.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020