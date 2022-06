Star Wars: Taika Waititi dona alcuni aggiornamenti sullo sviluppo della sua pellicola

Lucasfilm ha avuto una rinascita sul servizio di streaming Disney+ con progetti come The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e il prossimo prequel di Rogue One, Andor.

Lo studio si è preso il suo tempo per sviluppare i suoi progetti cinematografici, che ora conta in sviluppo un film diretto da Patty Jenkins, uno ideato interamente dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e uno di Taika Waititi. Non ci sono stati molti aggiornamenti sul film di Waititi e il regista è stato molto vago sul suo progetto. Ora, il regista è uscito con un nuovissimo aggiornamento che è ancora molto vago.

“Deve ancora essere controllato. Non lo so. Sto ancora scrivendo. Sto ancora inventando le idee e la trama, perché volevo assicurarmi che sembrasse un film di Star Wars”. ha detto Waititi. “Perché potrei dire: ‘Oh sì, scriveremo qualsiasi cosa che sembri vecchia, l’ambienteremo nello spazio e poi metteremo Star Wars in primo piano’, ma non sarebbe un film di Star Wars senza alcuni elementi peculiari e un certo trattamento nella sceneggiatura, quindi devo solo assicurarmi che rimanga del medesimo stile.”

Il tempo che Lucasfilm sta dando a Waititi per creare il suo film di Star Wars è ovviamente ispirato dal lavoro del regista con con la Marvel.

Con Thor, ha dimostrato di essere in grado di realizzare blockbuster che incassano molto, ed anche se alla fine non tutti hanno apprezzato molto lo stile eccessivamente comico della pellicola, risultando davvero fuori contesto per il personaggio, la sua cifra stilistica da autore si è fatta sentire nella messa in scena.

Lo stile caratteristico di Waititi unisce senza sforzo cuore e umorismo, e risultati molto soddisfacenti li abbiamo visto in Jojo Rabbit, WHat We do in the Shadows e anche nelle puntate di The Mandalorian che ha diretto, quindi la speranza è che l’approccio possa adattarsi anche ad un film di Star Wars.

Lucasfilm è diventata piuttosto famigerata per i lunghi problemi dietro le quinte con i registi, ma sembra che Waititi non cadrà vittima di questa tendenza. Sebbene sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, sembra che abbia una presa salda sul progetto e sappia cosa vuole raccontare.

Fonte

