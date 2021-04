Star Wars: The Bad Batch, ecco il nuovo poster promozionale della serie!

Star Wars: The Bad Batch aprirà un nuovo capitolo della Skywalker Saga, immergendosi in profondità negli eventi dei tempi bui dopo La vendetta dei Sith. Creata da Dave Filoni, la serie metterà in risalto le avventure di Clone Force 99, una squadra di cloni geneticamente migliorati che è stata introdotta per la prima volta durante l’ultima stagione di The Clone Wars.

Il gruppo è composto da cinque membri, vale a dire Hunter, il leader; Echo, un cyborg; Tech, l’esperto meccanico; Crosshair, un tiratore scelto; e Wrecker, il migliore della squadra. Molti sarebbero d’accordo sul fatto che questi cinque individui abbiano rubato la scena durante la loro apparizione in The Clone Wars, e sarà interessante vedere come se la caveranno con la loro serie.

I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma il trailer principale dello spettacolo ha confermato il coinvolgimento dell’Impero nella narrazione.

Qui sotto potete vedere il nuovo poster promozionale:

Loro sì che sanno portare a termine un lavoro💥Star Wars: @TheBadBatch, una Serie Originale, in streaming dal 4 maggio su @DisneyPlusIT. #TheBadBatch #DisneyPlus pic.twitter.com/aJxRlobsC4 — Star Wars Italia (@StarWarsIT) April 15, 2021

La serie spinoff di Clone Wars si svolge negli anni successivi alla trilogia prequel di Star Wars e prima della trilogia originale. Lo spettacolo vede Ming-Na Wen dare la voce a Fennec Shand, il personaggio che ha interpretato in live-action in The Mandalorian. Il nuovo trailer rivela anche il ritorno di Rex e Saw Gerrera.

Lucasfilm e Disney hanno rivelato un’anteprima di Star Wars: The Bad Batch durante la sua presentazione per l’Investor Day a dicembre. La nuova serie è la quarta serie animata di Star Wars dopo Clone Wars, Rebels e Resistance.

Star Wars: The Bad Batch segue i cloni d’élite della Bad Batch, apparsi per la prima volta nell’ultima stagione di Clone Wars. Dopo la caduta della Repubblica e l’ascesa dell’Impero, questi soldati devono farsi strada attraverso una galassia che sta vivendo cambiamenti drastici e violenti mentre sta ancora cercando di guarire dalle Guerre dei Cloni.

Il debutto dello spettacolo è fissato per lo Star Wars Day.

