Star Wars: The Bad Batch, Sam Witwer parla della nuova serie animata con entusiasmo

Il doppiatore di Star Wars, Sam Witwer, ha anticipato la storia e lo stile animato nella prossima serie incentrata sui cloni, Star Wars: The Bad Batch.

Quando Star Wars: The Clone Wars giunse al termine, molti si aspettavano che una nuova serie sarebbe seguita, e infatti la scorsa settimana la Lucasfilm ha annunciato che la prossima serie animata sarà Star Wars: Batch Batch, incentrata sulla squadra di Cloni introdotta nel primo arco narrativo dell’ultima stagione di Clone Wars, e sarà ambientata dopo gli eventi dell’Ordine 66.

Dato che non si sa molto altro su Star Wars: The Bad Batch, alcuni fan qualche reazione contrastante alla notizia. Durante un recente stream di Twitch, il doppiatore di Star Wars e fan sfegatato, Sam Witwer, ha rivelato di aver visto e ascoltato alcune cose a proposito di The Bad Batch e ha anticipato ciò che possiamo aspettarci:

“Ti dirò che sembra davvero, davvero buona. Sembra assolutamente bellissima. La storia sopratutto, almeno da dove so che inizia, sono molto contento perché è una piccola area del franchise di Star Wars che non è stata caratterizzata spesso.”

Sam Witwer ha continuato a parlare della qualità dell’animazione di The Bad Batch e di come si confronterà con The Clone Wars:

“Significava riportare un sacco di gente all’animazione in stile Star Wars, quella che aveva lavorato in precedenza alla Lucasfilm e poi era andata avanti quando Clone Wars era stato cancellato. Quindi, per fare Clone Wars, dovevi recuperare quelle persone. Quello che mi piace è che non hanno semplicemente rimesso tutto insieme solo per lasciarli andare di nuovo. Quello che ho visto è stato brillante, straordinario, bellissimo. Non dirò come sarà, ma dirò questo… c’è tutta la qualità di Clone Wars.”

