Star Wars: The Clone Wars, Disney conferma la data d’uscita con un nuovo trailer!

È l’inizio e la fine del risveglio di Clone Wars: Disney + mercoledì ha confermato che la settima e ultima stagione della serie animata di Star Wars sarà presentata in anteprima venerdì 21 febbraio.

Inoltre, lo streamer ha rilasciato il trailer che potete vedere in calce alla notizia. Il canto del canzone del cigno di 12 episodi della serie animata arriva quasi sei anni dopo che la stagione 6 è approdata su Netflix.

“È la stagione finale”, ha detto il regista supervisore Dave Filoni in precedenza a EW. “Concluderà la storia che George Lucas e io abbiamo iniziato insieme. Potrebbero esserci storie dopo che si svolgono con molti di quei personaggi. Ma soprattutto per me come regista di Clone Wars, essendo così pratico, ho scritto e diretto gli ultimi quattro episodi. È la fine di qualcosa con cui mi sento davvero bene.”ù

Il famoso spin-off animato – con le versioni animate di Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu e altri personaggi del franchise in live-action, incluse il personaggio originale di Ahsoka Tano, una padawan Togruta addestrata da Anakin che inizilamente non piacque ma poi acquistò velocemente un enorme popolarità.

Lo show ha debuttato su Cartoon Network nel 2008 e ha funzionato per cinque stagioni. Si è poi trasferito su Netflix nel 2014 per quella che si pensava fosse una “sesta e ultima stagione”, soprannominata The Lost Missions.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster promozionale:

La notizia è stata annunciata al D23 Expo annuale della Disney ad Anaheim venerdì. Ci sono 12 episodi nell’ultima stagione che andranno in onda su Disney +.

La rivelazione segna il punto finale di un lungo e insolito viaggio per lo show. Star Wars: The Clone Wars è iniziato con un lungometraggio nel 2008. Poi si è trasformato in una serie per Cartoon Network nel 2009. Dopo che la Disney ha acquistato la Lucasfilm nel 2012, la società ha deciso di terminare la serie con la stagione 5 lanciando poi i suoi titoli animati (Rebels e Resistance). Ma la forza del fandom di The Clone Wars era forte e Netflix ha pagato per la sesta stagione in onda nel 2014.

Dopo che la Disney ha annunciato il proprio servizio di streaming, la società ha deciso di optare per un settimo e ultimo round per Disney +. Filoni ha detto che Clone Wars presenterà Darth Maul e Ahsoka Tano che torneranno in un conflitto noto come “l’assedio di Mandalore”.

