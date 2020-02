Star Wars: The Clone Wars, ecco il nuovo trailer che mostra la Clone Force chiamata “Bad Batch”

Ad ormai pochissimo dal rilascio della settima stagione di The Clone Wars, grazie a Disney possiamo mostrarvi il nuovo trailer intitolato Squad 99, in riferimento alla Clone Force 99, ovvero i Bad Batch.

Qui sotto potete vedere il trailer:

La notizia è stata annunciata al D23 Expo annuale della Disney ad Anaheim venerdì. Ci sono 12 episodi nell’ultima stagione che andranno in onda su Disney +.

La rivelazione segna il punto finale di un lungo e insolito viaggio per lo show. Star Wars: The Clone Wars è iniziato con un lungometraggio nel 2008. Poi si è trasformato in una serie per Cartoon Network nel 2009. Dopo che la Disney ha acquistato la Lucasfilm nel 2012, la società ha deciso di terminare la serie con la stagione 5 lanciando poi i suoi titoli animati (Rebels e Resistance). Ma la forza del fandom di The Clone Wars era forte e Netflix ha pagato per la sesta stagione in onda nel 2014.

Dopo che la Disney ha annunciato il proprio servizio di streaming, la società ha deciso di optare per un settimo e ultimo round per Disney +. Filoni ha detto che Clone Wars presenterà Darth Maul e Ahsoka Tano che torneranno in un conflitto noto come “l’assedio di Mandalore”.

La settima e ultima stagione della serie animata di Star Wars sarà presentata in anteprima venerdì 21 febbraio.

