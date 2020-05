Star Wars: The Clone Wars rivela dov’era Ahsoka durante il finale de La Vendetta dei Sith

La stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars ha rivelato che Ahsoka Tano era in Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith, ma il film ovviamente non l’ha mostrata.

Questa è l’ultima stagione del cartone animato dell’era prequel di Star Wars e, a partire dall’episodio più recente, “Shattered”, lo spettacolo ha raggiunto il culmine della tragica storia de La Vendetta dei Sith. L’Ordine 66 è arrivato e Anakin Skywalker è caduto nel lato oscuro ed è diventato Darth Vader.

Negli ultimi episodi della stagione 7 di The Clone Wars, gli spettatori hanno visto un altro lato degli eventi di episodio III, con la missione di Ahsoka di catturare Maul che avviene in concomitanza con quelle di Anakin e Obi-Wan Kenobi. The Clone Wars rivela che Anakin e Obi-Wan erano con Ahsoka poco prima di sapere che il generale Greivous aveva rapito il cancelliere Palpatine, e prima che si recasse su Utapau per affrontarlo, Obi-Wan parla ha parlato con Ahsoka via Holovid, condividendo con lei la sua crescente preoccupazione per Anakin.

In questo ultimo episodio della stagione 7 di The Clone Wars, Ahsoka percepisce la caduta di Anakin nel lato oscuro poco prima che venga dato l’Ordine 66, anche se non capisce ancora cosa è successo.

Nell’episodio vediamo anche un’altra scena che rimanda a La Vendetta dei Sith. È quella dove Mace Windu condivide i suoi sospetti su Palpatine con Yoda, Ki-Adi-Mundi e Aayla Secura. Nel film, la scena si svolge su Coruscant con Windu presente e il resto che appare come ologrammi. Termina con l’avvertimento di Yoda e Windu che suggerisce che i Jedi debbano mettersi a capo della Repubblica, prima che la scena si interrompa con Anakin che incontra Palpatine. Clone Wars, tuttavia, mostra la scena dal punto di vista di Ahsoka e Rex. In questa versione, i Jedi sono tutti ologrammi e stanno discutendo di Palpatine poco prima che Ahsoka e Rex entrino nella stanza per dare il loro rapporto sulla cattura di Maul. La scena continua quindi oltre ciò che viene mostrato nel film mentre discutono del futuro di Ahsoka, ma è proprio l’inclusione di lei in questa scena che conferma quanto Ahsoka fosse vicina agli eventi mostrati su schermo in La Vendetta dei Sith.

Ahsoka non era stata ancora creata quando il film arrivò al cinema, motivo per cui un personaggio importante come il padawan di Anakin non è mai stato menzionato nei film. C’è stata una discussione su Ahsoka che potrebbe essere ricollegato a l’Attacco dei Cloni, ma il regista di The Clone Wars, Dave Filoni, ha deciso di non farlo. Invece, The Clone Wars si è rivelato un prodotto intelligente mantenendo Ahsoka fuori dall’azione cinematografica, e fuori dal climax del film, ma senza evitare di coinvolgerla in qualche modo.

Il suo ruolo nell’Assedio di Mandalore e soprattutto il suo duello con Maul sono grandi momenti per il personaggio di Ahsoka, che esplorano ulteriormente la sua complicata relazione con i Jedi proprio mentre Anakin sta per recidere completamente i suoi legami con l’ordine.

