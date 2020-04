Star Wars: The Clone Wars, un attore rivela i pensieri di George Lucas sul finale della serie

George Lucas ha seguito l’ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars e a quanto pare ha davvero apprezzato ciò che ha visto.

Questo secondo Sam Witwer, che dà la voce a Darth Maul nella serie animata. Witwer ha parlato con Star Wars Holocron di The Clone Wars e ha rivelato che Lucas è stato in contatto con il produttore esecutivo, Dave Filoni, per tutta la stagione.

Finora Lucas ha avuto buone cose da dire sulla stagione. La stagione e la serie si stanno avvicinando al suo finale. Witwer spera di sentire altre cose positive su “L’Assalto di Mandalore”, l’arco narrativo che concluderà la serie.

“George Lucas ha chiamato Dave e gli ha dato dei piccoli e piacevoli commenti sugli episodi”, dice Witwer. “Spero davvero, davvero, di ricevere un feedback positivo dal produttore quando uscirà. Questo spettacolo ha un posto così speciale nel cuore di George. Era così felice quando faceva questo show, ed eravamo così felici di realizzarlo per lui… abbiamo ricevuto davvero una direttiva da George, e quella direttiva è stata discussa e tradotta da Dave Filoni, che poi ha messo insieme gli attori, gli animatori, i tecnici, e tutto il resto. È appena finito. È divertente guardare l’Assedio di Mandalore perché sembra puro nelle sue intenzioni. È così bello che questo è l’ultimo capitolo che George Lucas ha prodotto per Star Wars. L’ultima fatica a tema Star Wars che porta la firma di George su di esso. Mi è davvero piaciuto sapere che George stava reagendo bene a l’ultima stagione di The Clone Wars, sono felice di sapere che gli piace dove la serie sta andando, e spero davvero che gli piaccia il nostro finale perché è quello che conta.”

Star Wars: The Clone Wars è il contributo finale di Lucas a Star Wars. Come tale, l’episodio finale di Star Wars: The Clone Wars sarà la fine di un’era per Star Wars. Una volta che i crediti “creati da” e “produttore esecutivo” di Lucas passeranno, quella sarà la fine del suo coinvolgimento, o almeno di quello diretto.

Star Wars sarà sempre in debito con il suo creatore. Nonostante non abbia utilizzato le idee di Lucas, la trilogia sequel si è concentrata sul concludere la saga iniziata da Lucas nel 1977, e quella rimarrà per sempre la spina dorsale del franchise di Star Wars.

