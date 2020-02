Star Wars: The High Republic, Lucasfilm rivela dettagli sul nuovo progetto!

Entro la fine dell’anno, Lucasfilm lancerà la nuova era narrativa di Star Wars che sarà esplorata attraverso medium multipli come romanzi per adulti e giovani adulti, libri per bambini e fumetti di una varietà di editori tra cui Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing, e Marvel.

Star Wars: The High Republic, che in precedenza era stato definito “Project Luminous”, sarà ambientato in un’era in cui la Repubblica Galattica e l’Ordine Jedi sono al loro apice, circa 200 anni prima degli eventi di Star Wars: La Minaccia Fantasma. Questo periodo nella sequenza temporale di Star Wars non si sovrapporrà a nessuno dei personaggi noti o nessuna serie attualmente pianificata per la produzione, offrendo ai creativi e ai partner un ampio spazio di manovra per raccontare storie a tema Star Wars con nuove avventure e personaggi originali.

“Siamo così entusiasti di inoltrarci in un’era così ricca e fertile da esplorare per i nostri autori”, afferma Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm. “Vedremo i Jedi al loro apice”.

“Star Wars: High Repubblic mostra i Jedi come abbiamo sempre desiderato vederli – come veri guardiani della pace e della giustizia. Questo è un periodo di speranza e ottimismo, quando i Jedi e la Repubblica Galattica sono al loro apice. Ma, naturalmente, in questa gloriosa nuova era arriva qualcosa di malvagio”, afferma Michael Siglain, direttore creativo editoriale di Lucasfilm. “Questa iniziativa offrirà ai lettori grandi e piccini un nuovo angolo da esplorare della galassia attraverso storie ricche e significative. Inoltre, i lettori impareranno ciò che spaventa i Jedi.”

“Questa era un’età d’oro per i Jedi, e anche un periodo di espansione galattica nell’Orlo Esterno”, ha detto il vicepresidente della Lucasfilm, per il contenuto in franchise e la strategia, James Waugh. “Quindi aspettatevi che ci siano ricchi racconti di esplorazione; viaggi per la galassia, incontri con nuove culture e in generale un senso di scoperta per com’era la vita del pioniere dell’Orlo Esterno. Questa è un’incredibile sandbox in cui i nostri narratori possono giocare, sia all’interno dell’editoria che oltre, e non vediamo l’ora di vedere la grande storia che creeranno.”

Come precedentemente annunciato, Star Wars: The High Republic ha assoldato Claudia Gray e Justina Ireland, autori di alto livello e molto amati dai fan per creare questa nuova era dell’editoria di Star Wars.

I primi libri e fumetti debutteranno alla Celebrazion ad Anaheim nell’agosto del 2020 con Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi, un’enorme storia interconnessa raccontata in vari formati da vari editori.

La prima ondata di titoli di Star Wars: The High Republic include:

Qui sotto potete vedere anche due art-work poster promozionali del progetto, a cui speriamo verranno aggiunti film e serie televisive:

