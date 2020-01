Star Wars: The Rise of Kylo Ren #2 contiene un rimando all’Alta Repubblica

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha posto fine alla saga degli Skywalker e ora il futuro dei film di Star Wars è una frontiera selvaggia verso l’ignoto.

Nei giorni scorsi è emersa una voce secondo cui la prossima serie di film di Star Wars potrebbe effettivamente riportare le cose all’antico passato della galassia lontana, lontana, durante l’era dell’Alta Repubblica. Bene, ora l’ultimo numero di Star Wars: The Rise of Kylo Ren della Marvel Comics è uscito e potrebbe aver fatto cadere alcuni indizi che indicano che il canone ufficiale di Star Wars inizia ad inclinarsi verso una storia su quest’era chiamata “Alta Repubblica”.

Attenzione, seguono su Star Wars: The Rise of Kylo Ren #2

La trama principale di The Rise of Kylo Ren è ambientata durante il periodo in cui Ben Solo distrugge il tempio Jedi di Luke Skywalker e affronta il viaggio che lo porterà a divenire Kylo Ren. Tuttavia, il numero 2 riporta le cose ancora più indietro nel passato dell’era della trilogia sequel, a quando un Ben Solo molto più giovane ha accompagnato Luke Skywalker e il suo amico Lor San Tekka in una missione fondamentale: rintracciare un antico avamposto Jedi per cercare artefatti persi che potrebbero aiutare a ripristinare l’Ordine Jedi.

Questa particolare missione portò Luke, Ben e Lor ai margini dell’orlo esterno quasi nelle Regioni sconosciute – Luke non sapeva nemmeno che la portata dei Jedi fosse così estesa. Come rivela lo scambio tra Luke Skywalker e Lor San Tekka, questo particolare tempio Jedi potrebbe avere potenziali grandi legami con il punto in cui sono diretti i film di Star Wars – se ovviamente le voci di riveleranno veritiere.

Lungo la vicenda Lor San Tekka dice: “Penso che dopo tutti i miei vagabondaggi, riesco a riconoscere la descrizione di un avamposto Jedi quando lo sento, Luke… Probabilmente è dell’era nell’Alta Repubblica. Era un periodo di attività Jedi molto estesa in tutta la galassia.”

Mentre nel secondo numero viene quindi messa questa pulce nell’orecchio dei fan, il primo che è arrivato nei giorni precedenti all’uscita di L’Ascesa di Skywalker, ha presentato i lettori i Cavalieri di Ren, il loro misterioso leader (un’amante delle spade laser noto anche come Ren), e con un balzo in avanti nel tempo, un Ben Solo sconvolto. Dopo la sua schermaglia con Luke Skywalker, che ha lasciato in rovina la nuova accademia Jedi, il ragazzo che un giorno sarebbe stato Kylo Ren è fuggito tra le braccia di Snoke, sperando di connettersi con i Cavalieri di Ren.

Nel secondo numero poi vediamo Ben e Snoke nella misteriosa serra spaziale: il burattino clone dell’Imperatore ha davvero un pollice verde dopotutto – poi le tavole tornano al primo incontro tra Jedi e i Cavalieri di Ren durante la spedizione citata a inizio articolo.

Nel tempio, costruito sul fianco di una montagna e inciso con i simboli Jedi, Luke, Lor e Ben – prima del confronto coi Cavalieri di Ren – scoprono che il santuario è più un deposito per i Macguffin visti in Episodio IX, incluso quello che sembra essere un wayfinder Sith. Se i Jedi dell’Alta Repubblica, quelli che si dice siano al centro di Project Luminous (annunciato all’ultima Star Wars Celebration), e dei futuri film di Star Wars, sono gli Indiana Jones del loro tempo, allora abbiamo già visto il frutto del loro lavoro.

L’era dell’Alta Repubblica è presumibilmente posta 400 anni prima dei prequel di Star Wars, che non è l’antico mondo medievale nello spazio dei videogiochi della Vecchia Repubblica, ma è comunque una sezione di storia intrigante che potrebbe dare al franchise una scossa di freschezza.

Secondo l’essere super fan di Star Wars e le tempistiche canoniche, l’era dell’Alta Repubblica è molto probabilmente in concomitanza con l’era della Grande Pace, che è durata 1.000 anni.

Quell’era iniziò alla fine della guerra Jedi-Sith e durò fino all’inizio della guerra dei cloni. Fu un tempo in cui prese forma la Repubblica Galattica della Trilogia Prequel, mentre si verificarono conflitti minori come la Guerra iperspaziale e la Guerra civile mandaloriana. Fu durante questo periodo che l’Ordine Jedi divenne legato al governo della Repubblica, mentre si pensava che l’Impero Sith fosse estinto, ma invece si trasformò col sistema della “Regola dei due” che vide Darth Plaguis e Darth Sidious salire al potere come signori dei Sith.

