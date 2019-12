Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary introduce un nuovo modo per orientarsi nella timeline di Star Wars

Un aggiornamento temporale di Star Wars temporale contenuto in Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary rivelerebbe alcuni dettagli chiave dietro Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo negli anni tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza.

La cronologia di Star Wars, un tempo relativa alla storia con la parola “BBY” (Before Battle of Yavin) e “ABY” (After Battle of Yavin) – facendo riferimento alla distruzione della prima Morte Nera in Una Nuova Speranza – è ora cambiata in “BSI”, ovvero Before Starkiller Incident, in italiano “prima dell’incidente Starkiller“, citando la super arma del Primo Ordine che ha distrutto il sistema osniano ne Il Risveglio della Forza.

Perciò nel nuovo canone, il figlio di Leia e Han, Ben Solo, nacque a Chandrila, anch’esso sede del Senato Galattico della Nuova Repubblica, nel 29 BSI. 10 anni dopo, nello stesso anno in cui è nata la futura Jedi, Rey, Luke inizia ad addestrare Ben.

Nel 12 BSI, Rey viene abbandonata sul pianeta deserto di Jakku, e Luke inizia a indagare sulle tracce del pianeta Exegol, il mondo nascosto dei Sith. 13 anni dopo, L’Ascesa di Skywalker, Rey segue questi indizi per affrontare il Signore dei Sith, Lord Palpatine.

Sei anni prima de Il Risveglio della Forza, il tempio Jedi di Luke viene distrutto e il Maestro Jedi svanisce; Ben Solo cade nel lato oscuro e i suoi genitori si allontanano. Lo stesso anno, Leia viene espulsa dal consiglio della Nuova Repubblica per scandalo e inizia a formare un gruppo paramilitare: la Resistenza (Lo scandalo, reso canonico nel romanzo Star Wars: Bloodline, è stato che Leia è stata esposta come figlia di Darth Vader).

Nel 5 BSI, i mondi iniziano a separarsi dalla Nuova Repubblica, formando il nucleo politico del Primo Ordine, mentre il suo nucleo militare cresce segretamente nelle Regioni sconosciute. Lo stesso anno, Leia inizia la ricerca del fratello scomparso, che si era esiliato su Ahch-To, sito del primo tempio Jedi.

Gli eventi che si svolgono dopo la distruzione della base Starkiller vengono quindi denominati “ASI”, After Starkiller Incident, o in italiano dopo l’incidente Starkiller, che comprende gli eventi de Gli Ultimi Jedi e L’Ascesa di Skywalker.

