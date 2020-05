Star Wars: un rumor vorrebbe in sviluppo una serie Disney + su Ahsoka Tano

Secondo un nuovo rapporto, una serie di Star Wars incentrata su Ahsoka Tano con Rosario Dawson nel ruolo è in fase di sviluppo presso Disney +, ma ci teniamo a sottolineare che non c’è modo di confermare la cosa.

Le orecchie di tutti i fan si sono drizzate a fine marzo quando una voce ha suggerito che Rosario Dawson avrebbe interpretato la non-Jedi Ahsoka Tano, personaggio molto amato dai fan ed introdotto in Star Wars: The Clone Wars di Dave Filoni. Poco dopo, la stessa Dawson ha accennato al casting per la seconda stagione di The Mandalorian, in realtà senza confermare che interpreterà Ahsoka Tano, ma solo lasciando intendere che farà parte del cast della serie live-action ambientata nel’universo di Star Wars.

Adesso, secondo quanto riferito da Daniel Richtman, noto come DanielRPK, quindi non una fonte abbastanza affidabile, Ahsoka Tano sarà effettivamente interpretata dalla Dawson, e la sua apparizione porterà allo sviluppo di una serie live-action per la piattaforma di streaming della Disney.

Questa notizia si allinea perfettamente con il rapporto che è apparso poco dopo la voce iniziale, suggerendo che il casting di Rosario Dawson come Ahsoka Tano potrebbe portare a una serie stand-alone. I fan hanno chiesto a gran voce più Ahsoka Tano, quindi questa è esattamente la notizia che vogliono sentire, specialmente dopo Star Wars: The Clone Wars. Ma visto che nulla è stato confermato da Lucasfilm o dalla Disney, i dettagli sono inesistenti e non c’è modo di confermare alcunché.

Il 4 maggio, Leslye Headland è stata confermata per scrivere, produrre e presentare una nuovissima serie ambientata nell’universo di Star Wars incentrata sui personaggi femminili. Pensandoci bene, è del tutto possibile che la Headland stia guidando qualcosa di completamente originale, ma la sua assunzione arriva in un momento in cui tutti gli occhi sono puntati su Ahsoka Tano.

Con la seconda stagione di The Mandalorian a pochi mesi di distanza, non dovremo aspettare molto per sapere la verità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...