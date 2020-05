Star Wars: Underworld di George Lucas avrebbe usato tecnologia e set virtuali all’avanguardia

La serie Star Wars: Underworld di George Lucas è stata uno dei tanti progetti persi durante l’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney. La serie live-action long-in-development è stata fonte di eccitazione per molti fan di Star Wars, che hanno inghiottito nuove voci, leak di concept art e resoconti di sceneggiature scritte come pillole.

Purtroppo, il progetto non è mai stato realizzato, ma l’ex scrittore di Star Wars: Underworld, Ronald D. Moore, che ha recentemente sviluppato la serie di successo di Starz Outlander, ha rivelato alcuni dettagli sulla serie di Star Wars mai realizzata.

Moore ha un curriculum impressionante in merito al genere fantascientifico, avendo lavorato come scrittore e produttore in Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager, così come nel reboot di Battlestar Galactica, che probabilmente gli è valsa l’occasione di essere uno dei 48 scrittori assunti da George Lucas per lavorare su Star Wars: Underworld. Ma solo perché una squadra di scrittori è stata riunita non significava che la serie fosse pronta per partire.

Moore ha rivelato in un’intervista con Collider che Lucas ha assunto l’enorme squadra di scrittori per lavorare su concept che lui stesso aveva descritto loro come “grandi quanto vuoi” per poi approfondire più avanti.

“Ero uno dei tanti, c’erano un sacco di scrittori da tutti i paesi del mondo riuniti… ci radunavamo allo Skywalker Ranch una volta ogni 6-8 settimane, qualcosa del genere. In quella sede avremmo scritto le storie insieme, e subito dopo saremmo andati a scrivere delle bozze, sedendoci poi con George per criticarle e e scrivere altre bozze. È stato fantastico! E’ stato molto divertente. Alla fine non è andata, ma abbiamo scritto direi qualcosa come 48 sceneggiature, qualcosa del genere… Il fatto era che George voleva scrivere tutte le sceneggiature e finirle, e poi se ne sarebbe andato per capire come produrle, perché voleva fare un sacco di cose tecnologiche all’avanguardia con CGI, set virtuali e così via. E così aveva una cosa completamente nuova che voleva realizzare. Poi è successo che abbiamo scritto le sceneggiature e George ha detto: ‘OK, per ora è abbastanza, lascio a voi. Voglio esaminare tutte le cose di produzione’. E’ passato del tempo, e dopo un anno o qualcosa del genere ha venduto la Lucasfilm alla Disney.”

Lucas ha pianificato di realizzare Star Wars: Underworld come sarebbe stato sviluppato The Mandalorian, usando set virtuali e effetti visivi. Un recente episodio di Disney Gallery: The Mandalorian ha rivelato come Lucas aveva immaginato di utilizzare la tecnologia StageCraft usata in The Mandalorian quasi un decennio prima, a supporto della descrizione di Moore dei piani di Star Wars: Underworld. Sarebbe stata un’impresa enorme, su cui Moore si sbilancia, sottolineando la portata della serie.

“A quel tempo non avevamo davvero vincoli di bilancio. Eravamo tutti esperti sceneggiatori televisivi e cinematografici, quindi avevamo tutti i tipi di novità teoricamente possibili con un budget di produzione. E abbiamo creato per far si che ci fosse molta azione, come molti e enormi set. Solo molto più grande di quello che faresti normalmente in uno spettacolo televisivo.”

Allora, di cosa avrebbe trattato Star Wars: Underworld? Moore è stato vago sui dettagli e sulle idee della trama che lui e i suoi colleghi scrittori avevano sviluppato, ma ha confermato che si trattava di “una grande trama”.

“Sì, penso che fosse praticamente una trama importante. Era una lunga narrazione con storie episodiche che sarebbero venute fuori. Ci sarebbero alcuni eventi [che] sarebbero accaduti in questo e quell’episodio, quindi è stata strutturata come una sorta di antologia, anche se caratterizzava una narrazione più ampia, in termini di storia di quei personaggi in quel contesto.”

