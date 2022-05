Star Wars: Visions 2: Lucasfilm annuncia la seconda stagione della serie antologica

Non mi interessa cosa dicono altri, la prima stagione di Star Wars: Visions è stata fantastica.

È stato semplicemente molto divertente guardare le storie che i segmenti hanno raccontato, e la crew che li ha resi così caratteristici e particolari. Quindi, sono entusiasta di annunciare che Lucasfilm ha annunciato che avremo una seconda stagione che uscirà nel 2023.

Qui sotto l’annuncio:

Per quelli di voi che non hanno visto Star Wars Visions o non sanno di cosa si tratta, è stato chiesto a sette studi di animazione giapponesi di portare il loro talento e la loro prospettiva unica in Star Wars: Visions, una raccolta di nove cortometraggi animati originali.

Come prima avventura formale negli anime, “ogni cortometraggio di Star Wars: Visions porta una sensibilità giapponese unica, che per molti versi si allinea con il tono e lo spirito della narrazione di Star Wars. Fin dall’inizio, le storie raccontate nella galassia di Star Wars hanno annoverato la mitologia giapponese e i film di Akira Kurosawa tra le loro numerose influenze, e queste nuove visioni esploreranno ulteriormente quel patrimonio culturale attraverso lo stile di animazione e la prospettiva unica di ogni studio anime”.

Durante il panel, somno stati rivelati i paesi con studi di animazione che stanno lavorando alla nuova stagione della serie, e fra questi figurano anche gli Stati Uniti (California), Cile, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Sud Africa, India, Corea del Sud e Giappone.

