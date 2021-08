Star Wars: Visions, con un nuovo trailer rivelato il cast vocale della versione americana e giapponese!

Poiché un nuovo spettacolare trailer non era abbastanza, la Disney ha appena annunciato il cast completo di Star Wars: Visions, l’imminente antologia anime ambientata nella galassia lontana, lontana.

Il cast di doppiaggio inglese include alcuni ex star di Star Wars e molte sorprese. Da notare anche che, il cast vocale giapponese include diversi veterani del settore, inclusi gli attori dietro personaggi iconici come Goku, Gon Freecss e altri.

Star Wars: Visions è uno show antologico che riunisce sette studi di sviluppo anime per una varietà di storie ambientate nell’universo del franchise, da prima degli eventi di Episodio I, a dopo Episodio IX. La serie includerà cortometraggi degli studi Kamikaze Douga (JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders), Science SARU (DEVILMAN crybaby), Production IG (Ghost in the Shell) e Trigger (Promare, Kill la Kill) e altro ancora.

Le antologie anime basate su famosi franchise di fantascienza non sono necessariamente una novità. Dopotutto, abbiamo visto The Animatrix, poco prima che uscisse il primo sequel, The Matrix Reloaded. Ma si spera che la recente uscita di What If spingerà altri studi a rendere disponibili le loro proprietà per la sperimentazione, e quale mezzo migliore per tale sperimentazione dell’animazione? Il trailer mostra già quante storie ed estetiche diverse e uniche possono essere mostrate, pur facendo sempre percepire lo spirito di Star Wars.

Non contenta di mettere insieme grandi studi d’animazione, la Disney ha anche messo assieme un impressionante cast vocale per Star Wars: Visions. Il doppiaggio giapponese include leggende del settore come Masako Nozawa (Dragon Ball), Megumi Han (Hunter x Hunter), Junya Enoki (Jujutsu Kaisen) e altro ancora.

Se preferisci guardare il tuo anime doppiato, hai comunque un cast di voci pieno di leggende di Star Wars, e qualche sorpresa. Temuera Morrison riprende il suo ruolo di Boba Fett, mentre Joseph Gordon-Levitt e Bobby Moynihan doppiano alcuni ruoli nell’episodio “Tatooine Rhapsody”. Alcuni attori della Marvel fanno il salto nella galassia di Star Wars. Forse la cosa più eccitante è che l’episodio “Akakiri” sarà doppiato da un cast interamente asiatico, il primo per una IP di Star Wars.

Nel cast inglese, diviso per episodio, troviamo:

“The Duel”: Brian Tee (Ronin), Lucy Liu (capo banditi), Jaden Waldman (capo villaggio).

“Tatooine Rhapsody”: Joseph Gordon-Levitt (Jay), Bobby Moynihan (Geezer), Temuera Morrison (BobaFett), Shelby Young (K-344), Marc Thompson (Lan).

“I gemelli”: Neil Patrick Harris (Karre), Alison Brie (Am), Jonathan Lipow (B-20N).

“La sposa del villaggio”: Karen Fukuhara (F), Nichole Sakura (Haru), Christopher Sean (Asu), Cary-Hiroyuki Tagawa (Valco), Andrew Kishino (Izuma), Stephanie Sheh (Saku).

“Il Nono Jedi”: Kimiko Glenn (Kara), Andrew Kishino (Juro), Simu Liu (Zhima), Masi Oka (Ethan), Greg Chun (Roden), Neil Kaplan (Narratore), Michael Sinterniklaas (Hen Jin).

“T0-B1”: Jaden Waldman (T0-B1), Kyle Chandler (Mitaka).

“The Elder”: David Harbour (Tajin), Jordan Fisher (Dan), James Hong (The Elder).

“Lop & Ocho”: Anna Cathcart (Lop), Hiromi Dames (Ocho), Paul Nakauchi (Yasaburo), Kyle McCarley (ufficiale imperiale).

“Akakiri”: Henry Golding (Tsubaki), Jamie Chung (Misa), George Takei (Senshuu), Keone Young (Kamahachi), Lorraine Toussaint (Masago).

E per il cast giapponese:

“The Duel”: Masaki Terasoma (Ronin), Akeno Watanabe (Capo banditi), Yūko Sanpei ( Capo villaggio).

“Tatooine Rhapsody”: Hiroyuki Yoshino (Jay), Kōusuke Gotō (Geezer), Akio Kaneda (Boba Fett), MasayoFujita (K-344), Anri Katsu (Lan).

“I gemelli”: Junya Enoki (Karre), Ryoko Shiraishi (Am), Tokuyoshi Kawashima (B-20N).

“La sposa del villaggio”: Asami Seto (F), Megumi Han (Haru), Yūma Uchida (Asu), Takaya Kamikawa (Vaan), Yoshimitsu Shimoyama (Izuma), Mariya Ise (Saku).

“Il Nono Jedi”: Chinatsu Akasaki (Kara), Tetsuo Kanao (Juro), Shin-ichiro Miki (Zhima), Hiromu Mineta (Ethan), Kazuya Nakai (Roden), Akio Ōtsuka , (Narratore), Daisuke Hirakawa (Hen Jin ).

“T0-B1”: Masako Nozawa (T0-B1), Tsutomu Isobe (Mitaka).

“The Elder”: Takaya Hashi (Tajin), Kenichi Ogata (The Elder), Yuichi Nakamura (Dan).

“Lop & Ocho”: Seiran Kobayashi (Lop), Risa Shimizu (Ocho), Tadahisa Fujimura (Yasaburo), Taisuke Nakano (Ufficiale Imperiale).

“Akakiri”: Yū Miyazaki (Tsubaki), Lynn (Misa), Chō (Senshuu), Wataru Takagi (Kamahachi), Yukari Nozawa (Masago).

Star Wars: Vision debutterà su Disney + il 22 settembre.

