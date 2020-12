Star Wars: Werner Herzog lo definisce come la mitologia dei nostri tempi

Quando si parla di cinema le opere di Werner Herzog hanno sicuramente un ruolo importante nella storia della Settima Arte. Uno dei principali registi che hanno risollvato il cinema tedesco con capolavori come Aguirre, furore di Dio e Nosferatu, il principe della notte. Un artista vero e proprio che recentemente abbiamo rivisto sul grande schermo come attore nella prima stagione di The Mandalorian.

Ricordo benissimo che quando venni a sapere del coinvolgimento di Herzog nella serie di Jon Favreau rimasi di sasso. Mi sembrava assurdo che uno come Herzog potesse prender parte ad un progetto così di massa come The Mandalorian. A quel punto le risposte potevano essere solo due: o era rimasto davvero tanto colpito da quanto fatto da Favreau & co. oppure aveva un disperato bisogno di soldi.

Magari entrambe sono vere, ma dopo aver visto la serie una volta arrivata in Italia posso assolutamente capire il perché un grande maestro del cinema abbia apprezzato quanto fatto con The Mandalorian.

Il regista tedesco ha spesso speso grandi parole per la serie e quanto fatto per l’universo di Star Wars nel corso degli anni, e durante una recente intervista Herzog è tornato a parlare della serie e di quanto sia rimasto colpito dal responso che essa ebbe da parte del pubblico durante la premiere:

Che vi piaccia oppure no è una nuova mitologia per la nostra epoca. Era una specie di premiere alla presenza di tutti gli attori protagonisti e dei realizzatori e c’era una folla di circa un migliaio di spettatori che erano stati scelti. Ed erano i più grandi fan di Star Wars e per me è stato incredibile: sono apparsi i titoli di testa e c’è stata un’ovazione di gioia che non si può nemmeno descrivere. I personaggi appaiono sullo schermo e c’è entusiasmo, caos. Quello che ho imparato da quell’esperienza è che si tratta di qualcosa adatto alla nostra epoca, per i giovani contemporanei, è qualcosa di significativo per loro. Certo, ho incontrato i fan migliori e più appassionati in quel cinema, ma c’è qualcosa di speciale ed è evidente perché c’è una nuova mitologia per la nostra epoca.

In realtà qui c’è veramente poco da commentare. Herzog ha espresso una verità oggettiva. Che piaccia o meno Star Wars non è importante. L’importante è che quarant’anni fa un uomo prese il cinema di Kurosawa, di Ford, di Leone e li mise insieme per creare alcuni dei personaggi più iconici della storia dell’uomo. Perché anche se non si è mai visto nessun film di Star Wars è impossibile non esser incappati almeno una volta nella visione dell’elmo nero di Darth Vader.

Che piaccia o meno, tra mille anni si parlerà di Star Wars come oggi noi parliamo dell’Odissea e dell’Illiade.

