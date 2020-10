Stardust: Johnny Flynn diventa Ziggy Stardust nel film biografico di David Bowie

Johnny Flynn interpreta David Bowie nel primo trailer del film Stardust, che si concentra sugli eventi che hanno portato la rock star alla genesi di Ziggy Stardust.

Diretto dal regista britannico Gabriel Range, Stardust è l’ultimo di una serie di recenti biopic sulle rock star britanniche degli anni ’70 e ’80, dopo Bohemian Rhapsody e Rocketman. Quei film si sono concentrati rispettivamente su Freddie Mercury ed Elton John e, nonostante adottassero approcci molto diversi, hanno avuto entrambi un discreto successo al botteghino, con Rami Malek che ha ottenuto un cenno del capo per il miglior attore per la sua interpretazione di Mercury nel primo, e Taron Egerton che ha rivendicato il miglior attore in Una commedia o in un musical ai Golden Globes per quest’ultimo.

Di conseguenza, la produzione di un film su Bowie, scomparso nel 2016 all’età di 69 anni, sembrava un gioco da ragazzi. Stardust presenta il musicista reale Johnny Flynn nel ruolo di Bowie. Flynn guida il gruppo folk rock Johnny Flynn & The Sussex Wit, ed è anche apparso in numerosi film e serie TV, incluso l’adattamento del 2020 di Emma, ​​nei panni di George Knightley al fianco di Anya Taylor-Joy.

Oltre a Flynn, Stardust presenta Jena Malone (Donnie Darko) nei panni dell’allora moglie di Bowie Angie, Marc Maron (Glow) nei panni dell’addetto stampa statunitense di Bowie, Ron Oberman, e Aaron Poole nei panni di Mick Ronson, il chitarrista di Bowie che per primo ha collaborato con lui all’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Qui sotto potete vedere il trailer:

