Stargirl 2: la serie DC tornerà ufficialmente su The CW quest’estate

Stargirl della DC tornerà ufficialmente su The CW quest’estate.

La serie è stata rinnovata per una seconda stagione nel luglio del 2020, quando è stato annunciato anche che The CW sarebbe stata l’esclusiva casa per la serie: Stargirl ha debuttato sulla piattaforma di streaming DC Universe con una programmazione settimanale, ma poi è andata anche su The CW.

La produzione della seconda stagione è già in corso, e un promo andato in onda durante la premiere di Superman & Lois di martedì sera ha confermato che Courtney Whitmore e i suoi compagni torneranno quest’estate. La data esatta del ritorno non è stata ancora condivisa.

La conferma che Stargirl arriverà quest’estate è l’ultimo aggiornamento della serie. La scorsa settimana, è stato annunciato che John Wesley Shipp apparirà nella seconda stagione nei panni di Jay Garrick di Earth-2, una mossa che sembra stabilire ulteriormente il posto di Stargirl nel più ampio Arrowverse poiché Shipp è stato un ospite frequente in quell’universo condiviso. Ci sono anche altri volti nuovi che appariranno nella stagione 2. Lo scorso autunno è stato annunciato che Jim Gaffigan si unirà alla serie come Thunderbolt, il Jinn della quinta dimensione che garantisce potenti abilità ai suoi alleati, anche se il personaggio di Gaffigan sarà in CGI nella serie.

Qui sotto potete vedere il promo:

