Stargirl: Brec Bassinger parla della serie e di come Geoff Johns l’abbia aiutata

E’ arrivato il nuovo supereroe nel mondo DCTV ed è abbastanza diversa da quella che i fan dei fumetti hanno visto prima.

La serie Stargirl vede Brec Bassinger nel ruolo di Courtney Whitmore, un’adolescente normale che, dopo aver scoperto per caso l’incredibile Bastone Cosmico nel suo seminterrato, libera il suo supereroe interiore – bilanciando anche i compiti e adattandosi alla vita in un nuovo posto dopo che la sua famiglia si è trasferita da Los Angeles a Blue Valley, Neb.

Bassinger sa che incentrare una serie TV fumettistica su un’adolescente è qualcosa di totalmente nuovo e atteso da tempo.

“Si tratta di una ragazza adolescente, cosa che fa una grande differenza”, dice a EW con una risata. “Ricordo quando Spider-Man: Homecoming è uscito ed ho pensato che fosse così bello vedere questo adolescente andare al liceo e cercare di bilanciarsi con l’essere un supereroe. Detto questo, non mi sono mai sentita come se potessi essere Spider-Man.”

Ecco perché Stargirl si sente così. È la prima volta non solo per la Bassinger, ma anche per molti altri giovani che potranno vedersi rappresentati in un grande adattamento fumettistico in live-action.

“Tutte quelle persone che hanno adorato quel film ma si sono sentite come se non potessero essere Spider-Man, si ritroveranno in quest a serie, che si tratti di Beth Chapel / Doctor Mid-Nite [Anjelika Washington], Yolanda / Wildcat [Yvette Monreal] o Rick Tyler / Hourman [Cameron Gellman] o io che sono Stargirl. Ognuno vedrà se stesso in essi, e non solo godrà di quel divertente equilibrio tra liceo e supereroi, ma sarà anche che ‘posso essere loro’.”

La serie apre con Courtney poco entusiasta di sua madre, Barbara (Amy Smart), e del patrigno, Pat (Luke Wilson), e la loro decisione di spostare la famiglia in una piccola città. Ma quando trova il Bastone Cosmico e le prove fotografiche del passato di Pat come aiutante del supereroe Starman (Joel McHale), la ciò mette su un percorso volto a scoprire la verità sul suo defunto padre, la Justice Society of America, e diventare un eroe facendo rivivere la JSA con una nuova generazione di eroi.

Bassinger sta interpretando la terza incarnazione live-action di Stargirl, seguendo le apparizioni del personaggio in Smallville e Legends of Tomorrow. Ma la versione della CW e di DC Universe sono le più apprezzate dello showrunner e del creatore del personaggio, Geoff Johns. Johns, che ha basato Courtney sulla sua defunta sorella, che è stata uccisa in un incidente aereo, ha detto a EW di aver sognato uno spettacolo incentrato su Stargirl sin da quando ha debuttato nel fumetto Stars and STRIPE del 1999. Mentre le precedenti apparizioni in live action l’hanno raffigurata da adulta, Stargirl è più fedele alla visione originale di Johns, un adolescente Courtney all’inizio della sua carriera da supereroe.

“I fumetti hanno questo valore storico, e quindi farne parte è un tale onore”, afferma Bassinger. “Qualcuno mi ha parlato di questo diritto quando ho ottenuto la parte e ciò ha davvero risonanza dentro di me: ‘Ora sei parte della storia e tra 100 anni guarderanno indietro e diranno: ‘Quella è la ragazza che ha interpretato Stargirl?’. Sarai per sempre una parte di ciò, e questo è davvero speciale.”

Sapendo quanto sia importante questo personaggio per Johns, Bassinger ha sentito ancor più la responsabilità di rendergli giustizia. A quanto pare Geoff si è dimostrato molto aperto e onesto al riguardo, stando a quanto detto dalla giovane attrice, “Sin dall’inizio, è stato semplice. So che è un argomento così delicato, è una cosa così tragica, quindi a volte non sapevo come porre certe domande solo perché non volevo ferirlo o riaprire vecchie ferite, ma è così grande. Questo ruolo significa molto per lui, quindi mi sento come se ogni giorno camminassi sul set col desiderio di fare del bene, non solo per me stesso, ma sopratutto per lui“.

A quanto pare Johns non si è mai allontanato dalla giovane attrice, pronto ad alleviare ogni ulteriore pressione su di lei quando si trattava di assumere un ruolo così amato.

“Qualsiasi pressione che provassi, i suoi complimenti e le conversazioni che abbiamo avuto, hanno alleviato il tutto”, afferma Bassinger. “Geoff sin dall’inizio mi ha detto che è decisamente ispirato ai fumetti, ma è una nuova interpretazione, per quanto riguarda la trama e anche Courtney.”

Mentre le è stata data molta libertà nel rendere questa versione sua, “voleva assicurarsi di mantenere l’integrità dei fumetti“.

“Ha sempre quell’atteggiamento, è impertinente, ed è abbastanza coerente con Stargirl, ma poi per tutta la stagione ho voluto davvero assicurarmi che avesse dei tratti eroici. Volevo concentrarmi su quelli in particolare, come il suo ottimismo. La sua determinazione è una delle sue migliori abilità, così come una delle sue peggiori perché può metterla nei guai, agendo prima di pensare. Quindi l’impulsività è una delle caratteristiche più speciali di Stargirl.”

E Bassinger adora il modo in cui hanno tradotto la dinamica di Courtney e Pat dalle pagine allo schermo, mentre diventa ilo schermo col suo compagno: “Il loro arco narrativo è davvero bellissimo”, a quanti pare all’inizio è come fosse una nuova famiglia, quindi non si fida di lui. Inoltre è un’adolescente, quindi deve sottrarsi al suo patrigno. Ma mentre si conoscono lei vede quanto sia un grande padre, ed è li che la relazione diventa speciale. A quanto pare, quando la Bassinger ha scoperto di aver ottenuto il ruolo principale in Stargirl, stava andando in aeroporto per andare in vacanza. E mentre se ne andava, sua madre, entusiasta del nuovo ruolo di sua figlia, iniziò a fare ricerche sul passato di Courtney nei fumetti.

“Quando sono tornata, mia madre era andata in tutti i negozi di fumetti e aveva cercato Stars, STRIPE e JSA. E’ stata in grado di trovare Stars e STRIPE vol. 1 e 2”, dice ridendo. “Così ho letto immediatamente quelli, e poi nel corso della stagione sono stata in grado di imparare molto di più sulla JSA, Ted Knight e su tutte le cose DC”, ride di nuovo mentre elogia l’entusiasmo di sua madre: “Mia mamma, lo giuro, tutto il suo armadio ora è solo una vera stella”, aggiunge Bassinger. “Non c’è un vestito in cui non ci sia ha una stella. Sono tipo ‘Mamma, ti voglio bene, ma come quando vieni in California a trovarmi, non puoi indossarli. La gente penserà che siamo strani’. Ma è così solidale”.

Essere un adolescente ha una sua serie di sfide, ma immagina se hai scoperto che un tuo genitore una volta era un la spalla di un super-eroe e che sei il prossimo in fila?

Questa è la premessa di Stargirl, che andrà in onda su The CW e sul servizio di streaming DC Universe. Stargirl si concentra su Courtney Whitmore, una studentessa delle superiori che scopre che il suo patrigno Pat Dugan era una volta Star-Spangled Kid, un aiutante del supereroe Starman.

Nel cast troviamo Brec Bassinger come Courtney Whitemore, Joel McHale nei panni di Starman, Luke Wilson come Pat Dugan, Meg DeLacy come Cindy Burman, Lou Ferrigno Jr. nei panni di Rex Tyler, Brian Stapf come Ted Grant con Anjelika Washington, Neil Jackson, Hunter Sansone come Icicle Jr., Yvette Monreal come Yolanda Montez, Christopher James e Jake Austin Walker come Brainwave Jr.

La serie presenterà anche altri personaggi dei fumetti DC, inclusi membri sia della Justice Society of America che della Injustice Society.

